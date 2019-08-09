Праздники и выходные в 2020 году: появился календарь на следующий год

Министерство социальной политики обнародовало рекомендательное распоряжение с графиком праздничных и выходных дней в 2020 году. Также в соответствующем письме указаны нормы рабочих часов и рекомендации по переносу праздничных дней для работодателей.

Так, в 2020 году праздничными днями будут:

1 января – Новый год

7 января и 25 декабря – Рождество Христовое.

8 марта – Международный женский день.

1 мая – День труда.

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы).

28 июня – День конституции Украины.

24 августа – День Независимости Украины.

14 октября – День защитника.

1 выходной день на Пасху и 1 один выходной день на Троицу.

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Рекомендуется сделать выходными днями:

9 марта, понедельник – так как 8 марта выпадает на воскресенье.

20 апреля, понедельник – так как 19 апреля (Пасха) выпадает на воскресенье.

11 мая, понедельник – так как 9 мая выпадает на субботу.

8 июня, понедельник – так как 7 июня (Троица) выпадает на воскресенье.

29 июня, понедельник – так как 28 июня (День конституции) выпадает на воскресенье.

Решение о переносе рабочих дней принимает работодатель на основании рекомендательного распоряжения. Также стоит учитывать, что накануне праздничных и нерабочих дней длительность рабочих часов сокращается на 1 час.

Кроме того, в 2020 году устанавливается сокращенная длительность рабочего времени согласно КЗоТ:

Для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 36 часов в неделю, для лиц в возрасте от 15 до 16 лет (учеников в возрасте от 14 до 15 лет, которые работают в период каникул) – 24 часа в неделю.

Для работников, которые заняты на работах с вредными условиями труда – не более 36 часов в неделю.

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