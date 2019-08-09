Праздники и выходные в 2020 году: появился календарь на следующий год

Также сообщается, какие рабочие дни рекомендуется сделать выходными в 2020 году
Министерство социальной политики обнародовало рекомендательное распоряжение с графиком праздничных и выходных дней в 2020 году. Также в соответствующем письме указаны нормы рабочих часов и рекомендации по переносу праздничных дней для работодателей.
Так, в 2020 году праздничными днями будут:
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Рекомендуется сделать выходными днями:
Решение о переносе рабочих дней принимает работодатель на основании рекомендательного распоряжения. Также стоит учитывать, что накануне праздничных и нерабочих дней длительность рабочих часов сокращается на 1 час.
Кроме того, в 2020 году устанавливается сокращенная длительность рабочего времени согласно КЗоТ:
Для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 36 часов в неделю, для лиц в возрасте от 15 до 16 лет (учеников в возрасте от 14 до 15 лет, которые работают в период каникул) – 24 часа в неделю.
Для работников, которые заняты на работах с вредными условиями труда – не более 36 часов в неделю.
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