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У Києві почали встановлювати головну ялинку країни: фото і подробиці

STYLERЖиття    26.11.2019 - 20:37
У Києві почали встановлювати головну ялинку країни: фото і подробиці
Новорічна ялинка в Києві 2019 (фото: kyivcity.gov.ua)

Новорічну ялинку в Києві вже почали монтувати

Сьогодні, 26 листопада, в Києві на Софійській площі почали встановлювати новорічну ялинку і обладнати різдвяне містечко, яке почне працювати 14 грудня.

У цьому році жителів і гостей столиці радуватиме не одне велике дерево, а ялинка, яка буде складатися з чотирьох сотень невеликих дерев. При цьому дерева будуть везти з Житомирської області.

Новорічна ялинка в Києві 2019 (відео: YouTube)

В Радомишльській лісгоспі вже почали відбирати кращі сосни для збірної конструкції. На верхівку візьмуть маленькі сосни, висотою з метр. Для низу навпаки відбирають великі чотириметрові дерева. Вже до кінця тижня сосни перевезуть до Києва, щоб зібрати головну ялинку країни.

У Києві почали встановлювати головну ялинку країни: фото і подробиці

Новорічна ялинка в Києві 2019 (фото: kiev.informator.ua)

Варто зазначити, що різдвяні ярмарки в Києві будуть відкриті на Софійській і Контрактовій площах. При цьому урочисте запалення головної ялинки відбудеться 19 грудня. Крім того, цього дня 12 ялинок запалять ще в 10 районах Києва.

Новорічна ялинка в Києві 2019 (фото: kiev.informator.ua)

У цьому році тематика свята на Софійській площі - "Лускунчик". Організатори вже давно думали про цю ідею, але втілити її в життя минулі роки не виходило через нестачі грошей.

У святковому містечку буде безліч фотозон і сувенірних лавок. Також буде облаштована велика сцена, на якій виступлять понад 20 відомих артистів. Крім того, будуть атракціони і вулична їжа.

На Контрактовій площі буде стояти різдвяне європейське містечко, яке облаштують в українських традиціях. В цьому році буде тематика традиційного гончарства з розписом Полтавського краю.

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