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Зимові канікули: скільки будуть відпочивати діти

STYLERЖиття    27.11.2019 - 10:08
Зимові канікули: скільки будуть відпочивати діти
Зимові канікули 2019-2020 (Фото: pixabay.com)

На новорічні свята батьки зможуть відпочити разом з дітьми

Зимові канікули в українських школах почнуться в понеділок, 23 грудня і триватимуть до 7 січня включно. З урахуванням того, що за фактом діти почнуть відпочивати вже в суботу, 21 грудня, то зимові канікули триватимуть 18 днів. Такі дати зимових канікул рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

Навчальні заклади в Україні мають право самостійно визначати, коли школярі можуть відправитися на канікули і скільки вони триватимуть, але найчастіше – керівники дотримуються рекомендацій МОН. Єдина умова - канікули не повинні перевищувати 30 днів.

Зимові канікули: скільки будуть відпочивати діти

Календар вихідних і робочих днів у грудні 2019 - січні 2020 (Колаж РБК-Україна)

Велика частина зимових канікул припадає на свята – Католицьке Різдво (25 грудня), Новий рік (31 грудня), православне Різдво (7 січня).

Також у цей період дорослі зможуть отримати тривалі вихідні згідно графіку перенесення святкових днів. Так, на Новий рік можна буде відправитися всією сім'єю в подорож, так як з 29 грудня по 1 січня виходить чотири вихідних дні, а також ще чотири вихідних поспіль – з 4 січня по 7 січня.

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