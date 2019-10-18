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Синоптики прогнозують аномальну погоду на вихідних

STYLERЖиття    18.10.2019 - 19:35
Синоптики прогнозують аномальну погоду на вихідних
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні продовжить дивувати нетиповою для жовтня температурою повітря

Погода в Україні на найближчих вихідних, 19 і 20 жовтня, подарує жителям країни чергову порцію справжнього серпневого тепла, що абсолютно аномально для середніх показників другої половини жовтня в нашій кліматичній зоні. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

На вихідних буде тепло, сонячно, опадів не буде видно і на горизонті, вітер практично не відчуватиметься (3-8 метрів за секунду).

В суботу, в країні буде утримуватися температура від +18 до +22 градусів. Лише три області відхиляться від середніх показників по країні - на Сумщині буде +17... +19, на Закарпатті та в Криму +22... +24.

Найближчої ночі від +6 до +10 вище нуля, на Закарпатті +9... +11, а на Півдні до +13 градусів.

У Києві в суботу +20... +22, тепло і сонячно, вночі +8... +10 за Цельсієм.

Синоптики прогнозують аномальну погоду на вихідних

Погода в Україні 19 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю синоптична ситуація залишиться незмінною. Аномальний жовтень 2019 продовжить радувати українців тривалим пізнім бабиним літом з температурою +18... +22 та сонячним небом.

У Києві в неділю тихо і сонячно. Температура вночі +8... +10, вдень - від +20 до +22 тепла.

Синоптики прогнозують аномальну погоду на вихідних

Погода в Україні 20 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

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