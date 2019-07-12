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Олег Винник розповів, що змінило його як людину

STYLERТелешоу    12.07.2019 - 11:47
Олег Винник розповів, що змінило його як людину
Олег Винник на Х-Факторі (фото: прес-служба СТБ)

Перед стартом 10 сезону шоу Х-Фактор Олег Винник зробив відверте зізнання

Олег Винник, який нещодавно зробив відверте зізнання про жінок, зізнався, що шоу Х-Фактор дуже вплинуло на нього як артиста і як людину. Таку заяву артист зробив після того, як стало відомо, що кумир тисяч українок стане запрошеним членом журі на проекті.

"Я дуже скучив за духом цього шоу і його непередбачуваністю. Адже Х-Фактор - це такий проект, де нічого не можна передбачити і може статися все, що завгодно. Тому я дуже щасливий знову сюди повернутися", - розповів артист.

Олег Винник розповів, що змінило його як людину

Олег Винник на Х-Факторі (фото: прес-служба СТБ)

У Винника, як і в інших запрошених членів журі, було "право вето". Під час кастингу він міг подарувати путівку в тренувальний табір одному з учасників, незважаючи на рішення своїх колег. Скористався він цією унікальною можливістю чи ні, ми дізнаємося тільки восени, однак Винник не приховує, що встиг перейнятися кількома учасниками відборів, за одну з конкурсанток боровся з усіх сил.

Олег Винник розповів, що змінило його як людину

Олег Винник на Х-Факторі (фото: прес-служба СТБ)

За словами артиста, розгледіти в учасника той самий Х-Фактор досить непросто, саме тому серед суддів Х завжди знаходяться професіонали. Він також додав, що за роки суддівства в шоу Х-Фактор і сам багато чому навчився.

"Я завжди кажу, що моє перебування на Х-Факторі - не тільки для того, щоб когось чомусь навчити, але і самому повчитися. Тому, звичайно, Х-Фактор дуже вплинув і на мене як артиста і як людину", - розповів Винник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олег Винник розкрив секрет ідеальної фізичної форми.

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