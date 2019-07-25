ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Олег Винник спокусив українок мокрим фото

STYLERЖиття    25.07.2019 - 17:49
Олег Винник спокусив українок мокрим фото
Олег Винник показав мокре фото без бороди (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник розбурхав своїх шанувальниць новою фотографією

Олег Винник змінив імідж і показав нове фото, на якому він постав перед прихильницями не зі звичною щетиною, а з чисто виголеним обличчям. Нове фото популярний український співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На новій фотографії артист позує в басейні. При цьому він запитує у шанувальників, як йому краще, з бородою чи без.

Олег Винник спокусив українок мокрим фото

Олег Винник показав мокре фото без бороди (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Думки фанатів співака розділилися.

  • Без, встигнете на старості бороду поносити;
  • Без;
  • З;
  • Не вважайте за грубість, як кажуть негідникові все до лиця. Вам дуже добре і з легкою неголеністю і гладко виголеним;
  • Без, борода не йде;
  • Ти красень!
  • Без, так краще;
  • І так, і так;
  • Красу нічим не зіпсуєш;
  • Ви, що рахіти? Йому з бородою краще;
  • Без бороди виглядаєте молодше.

Олег Винник спокусив українок мокрим фото

Олег Винник спокусив українок мокрим фото

Олег Винник спокусив українок мокрим фото

Олег Винник спокусив українок мокрим фото

Олег Винник спокусив українок мокрим фото

Олег Винник спокусив українок мокрим фото

Олег Винник спокусив українок мокрим фото

Олег Винник спокусив українок мокрим фото

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Олег Винник зізнався, що про літній відпочинок він тільки мріє, оскільки у нього дуже щільний гастрольний графік. Але артист активно візуалізує свою мрію. Він розповів про те, що мріє про особливу відпустку, щоб відпочити не тільки фізично, але і духовно.

Раніше перед стартом 10 сезону шоу Х-Фактор Олег Винник зробив відверте зізнання і розповів, що змінило його як людину.

Ми також писали про те, що Олег Винник зробив відверте визнання про жінок. Український артист назвав риси характеру, які його приваблюють.

Славу з Неангелів після розлучення помітили з іншим чоловіком (фото) Пора в музей воскових фігур: Ані Лорак запідозрили в операції на обличчі
Новини України шоубизОлег Винник
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся