ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Олег Винник розповів, де відпочиватиме влітку

STYLERПерсони    19.07.2019 - 12:47
Олег Винник розповів, де відпочиватиме влітку
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник розповів про плани щодо відпочинку

Популярний співак і улюбленець жінок Олег Винник зізнався, що про літній відпочинок йому доводиться лише мріяти, адже у нього надзвичайно насичений гастрольний графік.

При цьому співак свою мрію активно візуалізує.

"На жаль, я поки не можу дозволити собі відпочинок. Справа в тому, що вкрай важко виділити навіть п`ять чи сім днів - настільки у мене розписаний графік. Якщо після концерту можу поспати пару годин - то вже добре", - розповів Винник в інтерв'ю журналістам каналу "Україна".

Винник мріє про особливу відпустку, щоб відпочити не тільки фізично, але й збагатитися духовно.

"Давно хочу відвідати одну країну, в якій ще жодного разу не був. Це дуже особливе місце, в першу чергу, з духовної точки зору, тому очікую поїздки дуже трепетно. Хочу побувати там в монастирях, в деякі з яких, до речі, важко потрапити. Якщо вийде, потім поділюся враженнями", - зазначив Винник.

Раніше Олег Винник розповів, що змінило його як людину.

Олег Винник зібрався співати разом з Поплавським: артист вибрав фаворита на виборах "Вовчиці" задумалися: Олег Винник вийшов на сцену з "чарівною квіткою" (фото)
Новини України Олег Винник
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся