"Познакомились в Instagram". Дмитрий Коляденко закрутил новый роман

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По словам Коляденко, он сейчас активно занимается поиском своей любви.

Дмитрий Коляденко (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

"У меня сейчас есть желание найти свою любовь. Я ищу любовь. Я хочу ходить на свидания. Многие девушки пишут, шлют (смайлик) сердечко. А я отвечаю! Два раза уже ходил на свидания", - поделился хореограф.

Также он признался, что уже есть две претендентки на его сердце, и он пока не знает, с кем из них строить романтические отношения.

"Мы познакомились в Instagram, и это я написал! Сейчас у меня конфетно-букетный роман. Но еще ничего не было. Я только один раз ходил на свидание. Один и один. Вот думаю, что мне делать", - говорит Дмитрий.

Отметим, что шоумен уже был женат. Его первая жена - хореограф Елена Коляденко. У них есть сын Филипп, поет в группе KADNAY.

Затем Дмитрий строил отношения с Ириной Билык. Это было с 2004 по 2006 год.

Пара была только в гражданском браке.

Дмитрий Коляденко с Ириной Билык (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

А в последнее время они подогревают слухи о том, что помирились и снова встречаются.

Артисты активно делятся общим контентом, иногда даже довольно пикантным. Это и натолкнуло фанов на мысль, что бывшие снова счастливы вместе.