Бывшая Остапчука ответила, удалось ли ей поделить дом с экс-супругом

Нотариус Кристина Горняк, которая развелась с ведущим Владимиром Остапчуком более года назад, ответила, удалось ли им поделить совместный дом под Киевом. Как выяснилось, скандал еще не достиг финала.

На каком этапе процесс деления имущества

По словам Горняка, история еще не закончилась. Даже, несмотря на то, что она и Остапчук строили дом вместе, споры продолжаются.

"Точка, наверное, пока не поставится. Поскольку точка ставится тогда, когда люди приняли совместное решение. Этот дом мы строили вместе в браке и, к сожалению, пока у нас спор есть относительно него", - пояснила Горняк.

Бывшая Остапчука высказалась о скандале вокруг дома (скриншот)

По словам женщины, они вкладывали средства вместе и поровну. Горняк даже пошутила, что никогда не сможет стать содержанкой.

"Мы его вместе строили, у нас был распределен бюджет, кто за что платит. То есть знаешь, хоть я и говорю, что я хочу быть содержанкой, но пока не была. Я всегда работала, работаю, буду работать и всегда спокойно могу, не знаю, кормить нас, покупать продукты, оплачивать, то есть был распределен бюджет", - отметила бывшая супруга Остапчука.

При этом Горняк объяснила, что она имела бы право на половину имущества, нажитого в браке, даже если бы не работала. По закону ей можно претендовать на дом.

"Вторая сторона считает, что мне ничего не нужно отдать из этого дома. Делает там уже ремонт, насколько я знаю. Я бы и не знала, если бы мне не сбрасывали это постоянно в Instagram, как они там выбирают что-то", - рассказала бывшая Остапчука .

Почему Остапчук и его экс-супруга не могут поделить дом

Напомним, Горняк и ведущий развелись осенью прошлого года. Остапчук сразу же начал демонстрировать новые отношения - его избранницей стала Екатерина Полтавская. Они показывали, что планируют ремонт в доме под Киевом, а затем бывшая ведущего публично заявила, что половина недвижимости принадлежит ей.