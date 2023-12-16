Зибров высказался о первой жене и назвал причину их развода: "Мне стыдно"

Украинский певец Павел Зибров припомнил свой первый брак, заявив, что ему стыдно, ведь он не помнит лицо бывшей жены.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя Дмитрию Гордону.

Павел Зибров о своем первом браке

Впервые артист женился в 27 лет. Его избранницей стала пианистка Татьяна, которая родила ему сына Сергея.

Однако этот союз потерпел крах, когда жена Зиброва ушла от него к другому.

Павел Зибров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Сейчас певец признается: он даже не помнит, как выглядела его бывшая. За это, говорит Павел, ему стыдно.

"Ой, вот я хочу вспомнить ее лицо и не могу. Она сейчас в Канаде. Уехала туда. Но в лицо ее не помню. Мне стыдно. Это было 37-40 лет назад, когда мы расстались. Это была студенческая любовь, красивая. Так сложилось, что она нашла другое счастье и с тем счастьем живет по сей день", - поделился исполнитель.

Павел также может похвастаться крепким и счастливым браком с Мариной, которая родила ему дочь Диану. А познакомились они случайно.

Павел Зибров с женой и дочерью (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

"Она работала в Союзе предпринимателей и промышленников. Меня пригласили сделать небольшой концерт. Это было 29 лет назад. Я с гитарой пришел в зал и ожидаю. Одно место было свободно, я так сел и вижу барышня сидит - ножки, глаза, фигура, красота. Сердце затрепетало. Я дал ей свою визитку", - вспомнил артист.