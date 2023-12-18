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"Познайомилися в Instagram". Дмитро Коляденко закрутив новий роман

Дмитро Коляденко (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)
Автор: Іванна Пашкевич

52-річний хореограф Дмитро Коляденко привідкрив завісу свого особистого життя. Ексчоловік співачки Ірини Білик закрутив новий роман, однак поки він "цукерово-букетний".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю шоумена для програми "Він Вона Шоу".

Що відомо

За словами Коляденка, він зараз активно займається пошуком свого кохання.

Дмитро Коляденко (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

"У мене зараз є бажання віднайти своє кохання. Я шукаю любов. Я хочу ходити на побачення. Багато дівчат пишуть, шлють (смайлик) сердечко. А я відповідаю! Два рази вже ходив на побачення", - поділився хореограф.

Також він зізнався, що вже є дві претендентки на його серце, і він поки не знає, з ким із них будувати романтичні стосунки.

"Ми познайомилися в Instagram, і це я написав! Зараз у мене цукерково-букетний роман. Але ще нічого не було. Я тільки один раз ходив на побачення. Один і один. Осьо думаю, що мені робити", - говорить Дмитро.

 

Зазначимо, що шоумен вже був одружений. Його перша дружина - хореографиня Олена Коляденко. У них є син Філіп, співає у гурті KADNAY.

Потім Дмитро будував стосунки з Іриною Білик. Це було з 2004 по 2006 рік.

Пара була лише в цивільному шлюбі. 

Дмитро Коляденко з Іриною Білик (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

А останнім часом вони підігрівають чутки про те, що помирилися і знову зустрічаються.

Артисти активно діляться спільним контентом, подекуди навіть доволі пікантним. Це і наштовхнуло фанів на думку, що колишні знову щасливі разом.

Раніше Зібров висловився про першу дружину та назвав причину їхнього розлучення.

Також колишня Остапчука відповіла, чи вдалося їй поділити будинок з екс-чоловіком.

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Ірина БіликстосункиДмитрий Коляденкозвезды шоу-бизнеса