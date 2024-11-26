Позитив сказал, поздравил ли его Потап с предстоящим пополнением в семье

Известно, что ранее Позитив и Потап дружили, но после начала полномасштабной войны их общение остановилось.

Более того, рэпер даже удалил Позитива из списка друзей в соцсетях, а также заблокировав его.

Однако беременность жены Позитива стала поводом для примирения. Потап решил разблокировать бывшего друга и лично поздравил его с этим радостным событием.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Вероятно, их разговор состоялся через мессенджер, ведь сам Позитив признается, что в Instagram его профиль до сих пор находится в "черном списке" рэпера.

К слову, Настя Каменских также присоединилась к поздравлениям.

"Потап и Настя поздравили меня. Потап меня разблокировал, я удивился. Но в Instagram я еще заблокирован", - поделился артист.

Из-за чего Потап заблокировал Позитива

Как признается Алексей, он понятия не имеет, что послужило причиной такого решения продюсера.

Впрочем, пока Позитив никоим образом не пытался уладить с ним отношения. И уверяет, что, возможно, в будущем им и удастся это сделать, но уже во время встречи.

"Как встретимся, увидимся, то выясним", - пояснил исполнитель.

Позитив (фото: instagram.com/positiff)