Сын Потапа рассекретил его планы на Новый год. Отпразднует не в Украине

16-летний сын Потапа Андрей, который после развода родителей большую часть времени проводит со своей мамой - продюсером Ириной Горовой, рассказал о планах на Новый год. Парень говорил, где будет праздновать, а также рассекретил информацию о своем скандальном папе.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в комментарии для ТСН.ua Андрей отметил, что будет праздновать Новый год вместе с отцом, но не в Киеве.

Вернется ли Потап в Украину

Так, сын репера рассказал, что в его семье есть традиция. Они празднуют Рождество в кругу семьи. Потому он проведет этот день с мамой. А затем Андрей отправится к отцу.

Известно, что сейчас Потап находится за границей. Несколько дней назад он опубликовал фото из ОАЭ.

Пост из Instagram Потапа (скриншот)

И оказалось, что на Новый год Потап не собирается возвращаться в Украину. Его сын отправится к нему в Испанию.

"Рождество я буду праздновать с мамочкой. А Новый год - со своим отцом. Каждый Новый год - это что-то новое, потому что это абсолютная импровизация. Мы никогда его не планируем и всегда выходит прекрасно. Из традиций - собираться всей семьей вместе. Вот сестра сейчас в Польше. А каждое Рождества мы собираемся праздновать с моей сестрой. А до этого к папе еду в Испанию", - рассказал Андрей.

Сын Потапа (скриншот)

Где сейчас Потап - его сын не рассказал. Впрочем, Андрей нередко высказывается об отце и отмечал, что его не беспокоит, что его папу "не любят" в Украине.

"И когда я к нему приезжаю, то всегда вижу его веселым, потому что он не смотрит на тех, кто говорит на него какое-то г*вно", - говорил сын Потапа летом.