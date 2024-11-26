Позитив сказав, чи привітав його Потап з майбутнім поповненням у родині

Відомо, що раніше Позитив і Потап дружили, але після початку повномасштабної війни їхнє спілкування зупинилося.

Більше того, репер навіть видалив Позитива зі списку друзів у соцмережах, а також заблокувавши його.

Проте вагітність дружини Позитива стала приводом для примирення. Потап вирішив розблокувати колишнього друга та особисто привітав його з цією радісною подією.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Ймовірно, їхня розмова відбулася через месенджер, адже сам Позитив зізнається, що в Instagram його профіль і досі перебуває у "чорному списку" репера.

До слова, Настя Каменських також долучилася до привітань.

"Потап і Настя привітали мене. Потап мене розблокував, я здивувався. Але в Instagram я ще заблокований", - поділився артист.

Через що Потап заблокував Позитива

Як зізнається Олексій, він і гадки не має, що послугувало причиною такого рішення продюсера.

Втім, поки що Позитив жодним чином не намагався владнати з ним стосунки. І запевняє, що, можливо, у майбутньому їм і вдасться це зробити, але вже під час зустрічі.

"Як зустрінемося, побачимося, то з'ясуємо", - пояснив виконавець.

Позитив (фото: instagram.com/positiff)