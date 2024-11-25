Сын Потапа признался, слушает ли песни отца и когда в последний раз с ним виделся
16-летний сын рэпера Потапа Андрей признался, творчество кого из украинских артистов ему нравится, слушает ли песни отца, который находится во время полномасштабной войны за границей, и когда в последний раз с ним виделся.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью парня для OBOZ.ua.
Журналисты пообщались с Андреем на первом сольном концерте певицы Нади Дорофеевой, который на днях прошел во Дворце Спорта в Киеве.
Сын Горовой говорит, что очень любит Надю как певицу, и как человека.
"Нравится ее вид, она - мой краш. Обожаю ее с детства, еще когда у нее были рыжие волосы. Когда выступала вместе с Позитивом, потом - сольно. Я ее любил всегда", - поделился парень.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Среди украинских артистов, которыми восхищается юноша, он выделил Михаила Хому.
"Он настоящий украинец, как мне кажется. Исполняет очень хорошие лирические композиции", - сказал Потапенко-младший.
Парень также слушает песни отца. Последний раз, говорит Андрей, они виделись с ним несколько месяцев назад.
"Несколько месяцев назад ездил к нему. Как отношусь к хейту? Конечно, я вижу все. Ну и что мне с этим делать?", - высказался сын Потапа.
Потап с сыном (фото: instagram.com/realpotap)
Где сейчас находится Потап
Судя по фотографиям, которые рэпер публикует в соцсетях, сейчас он находится в Дубае.
В мае 2023 года в интервью артист рассказывал, что активно волонтерит. Свою деятельность он очерчивал как "достаю деньги и помощь именно за рубежом".
Аукционы, благотворительные концерты, сборы на армию - все это, по словам Потапа, требует от него присутствия за границей.
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
"Нахожусь там, где на эту минуту могу быть больше всего полезным", - подчеркивал продюсер.
Посчитать деньги, которые они с командой собрали, сложно, говорит исполнитель, но главное - это возможность доносить информацию об Украине за рубежом.
Потап (фото: instagram.com/realpotap)