Сын Потапа признался, слушает ли песни отца и когда в последний раз с ним виделся

16-летний сын рэпера Потапа Андрей признался, творчество кого из украинских артистов ему нравится, слушает ли песни отца, который находится во время полномасштабной войны за границей, и когда в последний раз с ним виделся.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью парня для OBOZ.ua.

Журналисты пообщались с Андреем на первом сольном концерте певицы Нади Дорофеевой, который на днях прошел во Дворце Спорта в Киеве.

Сын Горовой говорит, что очень любит Надю как певицу, и как человека.

"Нравится ее вид, она - мой краш. Обожаю ее с детства, еще когда у нее были рыжие волосы. Когда выступала вместе с Позитивом, потом - сольно. Я ее любил всегда", - поделился парень.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Среди украинских артистов, которыми восхищается юноша, он выделил Михаила Хому.

"Он настоящий украинец, как мне кажется. Исполняет очень хорошие лирические композиции", - сказал Потапенко-младший.

Парень также слушает песни отца. Последний раз, говорит Андрей, они виделись с ним несколько месяцев назад.

"Несколько месяцев назад ездил к нему. Как отношусь к хейту? Конечно, я вижу все. Ну и что мне с этим делать?", - высказался сын Потапа.

Потап с сыном (фото: instagram.com/realpotap)

Где сейчас находится Потап

Судя по фотографиям, которые рэпер публикует в соцсетях, сейчас он находится в Дубае.

В мае 2023 года в интервью артист рассказывал, что активно волонтерит. Свою деятельность он очерчивал как "достаю деньги и помощь именно за рубежом".

Аукционы, благотворительные концерты, сборы на армию - все это, по словам Потапа, требует от него присутствия за границей.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

"Нахожусь там, где на эту минуту могу быть больше всего полезным", - подчеркивал продюсер.

Посчитать деньги, которые они с командой собрали, сложно, говорит исполнитель, но главное - это возможность доносить информацию об Украине за рубежом.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)