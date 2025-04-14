Позитив и Юлия Сахневич выбрали крестного отца для дочери: им стал ведущий-военный

Певец Позитив (Алексей Завгородний) и его жена, танцовщица Юлия Сахневич, рассекретили, кто станет крестным отцом для их 3-месячной дочери Марии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой новый выпуск программы "Світанок" на М1

Так, все прояснилось после неформального телефонного разговора, который фактически снял все вопросы.

Когда певица и ведущая Лида Ли позвонила Юлии Сахневич, чтобы узнать, кем на самом деле является загадочный "Даня", упомянутый женой Позитива в одном из интервью, танцовщица без колебаний подтвердила: речь шла именно о Салеме.

"Это мой партнер по танцам. Мой товарищ, мой друг, с которым мы очень честно общаемся со своей семьей", - призналась Юлия.

Отметим, что знакомство танцовщицы с Даниэлем берет начало с шоу "Танцы со звездами", где они выступали вместе в паре.

С тех пор между ними завязалась крепкая дружба, построенная на взаимном доверии и поддержке.

К слову, Алексей и Юлия вместе уже более трех лет. Их отношения начались после совместного участия в шоу "Танцы со звездами", однако долгое время влюбленные не афишировали свой роман.

Лишь в прошлом году пара поделилась новостью о свадьбе, а в этом году у них родился ребенок. Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)