ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пожежа в Нотр-Дамі: стало відомо, як буде виглядати собор після реставрації

STYLERЖиття    07.08.2019 - 21:24
Пожежа в Нотр-Дамі: стало відомо, як буде виглядати собор після реставрації
Реконструкція Нотр-Дама (Колаж РБК-Україна)

Конкурс на реконструкцію собору Паризької Богоматері виграли китайські дизайнери

Собор Паризької Богоматері в Парижі, який сильно постраждав під час пожежі в квітні 2019 року, відреставрують китайські дизайнери, які виграли спеціальний конкурс. Про це повідомляє видання China Daily.

Китайські дизайнери представили на конкурсі, який ініціював незалежний видавець книг GoArhitest з Лос-Анджелеса, проект Paris Heart Beat. Всього на конкурс надійшло 226 пропозицій з 56 країн світу. У голосуванні брали участь не менше 30 тисяч чоловік. Китайські дизайнери також отримають приз у розмірі тисячі доларів.

Пожежа в Нотр-Дамі: стало відомо, як буде виглядати собор після реставрації

Собор Паризької Богоматері в Парижі (Getty Images)

У проекті, який переміг у конкурсі, є три основних дизайнерських моменти. Перший – це капсула TimeParis. Другий – це міський калейдоскоп. І третій – це дзеркальний дах собору. Крім того, дизайнери запропонували зробити замість згорілого шпиля – "магнетичну левітаціойну установку".

 

Як буде виглядати Нотр-Дам після реконструкції (Фото: designboom.com)

"Новий шпиль означає пам'ять, присутність і надію людей. Капсула часу ритмічно рухається вгору і вниз, дихає і б'ється разом з містом. Зображення всередині башти шпиля створює калейдоскоп міста", - пояснили автори проекту.

Пожежа в Нотр-Дамі: стало відомо, як буде виглядати собор після реставрації

Собор Паризької Богоматері в Парижі (Getty Images)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Парижі через недбалість робітників загорівся Собор Паризької Богоматері. Відомо, що багато історичних цінностей вдалося врятувати.

А також ми писали про те, що експерти попередили про те, що над Нотр-Дамом нависла серйозна загроза.

У Франції виключили версію підпалу Нотр-Дама У Нотр-Дамі провели першу після пожежі месу
Новини України реконструкция
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся