Пожар в Нотр-Даме: стало известно, как будет выглядеть собор после реставрации

Реконструкция Нотр-Дама (Коллаж РБК-Украина)

Конкурс на реконструкцию собора Парижской Богоматери выиграли китайские дизайнеры

Собор Парижской Богоматери в Париже, который сильно пострадал во время пожара в апреле 2019 года, отреставрируют китайские дизайнеры, которые выиграли специальный конкурс. Об этом сообщает издание China Daily.

Китайские дизайнеры представили на конкурсе, который инициировал независимый издатель книг GoArhitest из Лос-Анджелеса, проект Paris Heart Beat. Всего на конкурс поступило 226 предложений из 56 стран мира. В голосовании участвовали не менее 30 тысяч человек. Китайские дизайнеры также получат приз в размере тысячи долларов.

Собор Парижской Богоматери в Париже (Getty Images)

В проекте, который победил в конкурсе, есть три основных дизайнерских момента. Первый – это капсула TimeParis. Второй – это городской калейдоскоп. И третий – это зеркальная крыша собора. Кроме того, дизайнеры предложили сделать вместо сгоревшего шпиля – "магнетическую левитационную установку".

Как будет выглядеть Нотр-Дам после реконструкции (Фото: designboom.com)

"Новый шпиль означает память, присутствие и надежду людей. Капсула времени ритмично двигается вверх и вниз, дышит и бьется вместе с городом. Изображение внутри башни шпиля создает калейдоскоп города", - объяснили авторы проекта.

Собор Парижской Богоматери в Париже (Getty Images)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Париже из-за халатности рабочих загорелся Собор Парижской Богоматери. Известно, что многие исторические ценности удалось спасти.

А также мы писали о том, что эксперты предупредили о том, что над Нотр-Дамом нависла серьезная угроза.