Опубліковані фото інтер'єру згорілого Нотр-Дама

Фото: Нотр-Дам де Парі (GettyImages)

Телеканал ABC News опублікував кадри, зняті всередині собору

Телеканал ABC News опублікував кадри, зняті всередині частково згорів собору Паризької Богоматері. Фото опубліковані на сайті телеканалу.

Вівтар собору виявився зруйнований в результаті падіння шпиля. Фрагменти шпиля досі знаходяться в соборі.

На кадрах видно, що в даху залишаються два отвори, затягнуті сіткою для запобігання попадання сміття в храм. У храмі лежать камені із зруйнованою даху, при відновленні їх використовувати не планується.

.@ABC News' @DavidMuir gets an exclusive inside look at Paris' iconic Notre Dame Cathedral nearly a month after a devastating fire left the world aghast. https://t.co/O1KzXW1f75 pic.twitter.com/GmRjk7Iw3N — ABC News (@ABC) May 13, 2019

Нагадаємо, раніше Національні збори Франції (нижня палата парламенту) підтримала законопроект про реставрацію частково згорів собору Нотр-Дам. У першому читанні за документ проголосували 32 людини, п'ятеро висловилися проти, ще 10 утрималися.

Як відомо, в столиці Франції Парижі увечері 15 квітня сталася пожежа в соборі Нотр-Дам де Парі, в результаті якого обвалився шпиль і дах будівлі. Структуру Нотр-Дам де Парі вдалося зберегти. Вдалося врятувати також терновий вінець Ісуса Христа, вівтар і вівтарний хрест собору.

РБК-Україна писало, що собор Нотр-Дам де Парі практично врятували від руйнування. Всі нестабільні частини собору, в тому числі декоративні елементи фасадів західної і північної частин і південну вежу, стабілізували.

Раніше повідомлялося, що сума пожертвувань на реконструкцію за перші два дні після пожежі собору Нотр-Дам де Парі досягла майже 1 млрд євро.