"Уехали в учебный круиз". Украинского музыканта приняло ТЦК

"Уехали с Сашей Лохматовым в круиз учебный в Житомир, все позже, связь, целую", - написал артист.

Он также сообщил, что все концерты, съемки клипа и творческие планы временно откладываются.

Стас пообещал по возможности выходить на связь в соцсетях, хотя, по его словам, телефоны выдают редко.

Впоследствии музыкант опубликовал еще одно видео, где обратился к подписчикам.

"Давайте пусть война поскорее закончится, чтобы я даже не успел ничего сделать, потому что мы ничего не хотим делать. Мы пока катаемся по больницам по всей Украине. Всех любим, с каждым выпьем, каждого обнимем и поцелуем, когда встретимся. И дадим концерт демобилизации", - сказал Стас Ленин.

Что известно о Стасе Ленине

Стас Ленин - украинский музыкант и фронтмен группы "Стас Ленин BAND". Родился в Одессе. Прозвище "Ленин" получил в шесть лет - за кепку, похожую на ту, которую носил советский вождь. Стас Ленин (фото: instagram.com/stasleninx)

Имя прижилось, и сам артист не имеет ничего против - наоборот, сделал его частью своего сценического образа.

Музыкант основал группу "Стас Ленин BAND", которая исполняет песни на грани постпанка и инди-рока. Их музыка - смесь сарказма, социального нерва и дерзкой лирики.

Несмотря на войну, коллектив продолжает петь на русском языке. До полномасштабного вторжения группа гастролировала в России.