"Уехали в учебный круиз". Украинского музыканта приняло ТЦК

Украинского музыканта, лидера и основателя группы "Стас Ленин BAND" Стаса Ленина приняло ТЦК.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.
"Уехали с Сашей Лохматовым в круиз учебный в Житомир, все позже, связь, целую", - написал артист.
Он также сообщил, что все концерты, съемки клипа и творческие планы временно откладываются.
Стас пообещал по возможности выходить на связь в соцсетях, хотя, по его словам, телефоны выдают редко.
Впоследствии музыкант опубликовал еще одно видео, где обратился к подписчикам.
"Давайте пусть война поскорее закончится, чтобы я даже не успел ничего сделать, потому что мы ничего не хотим делать. Мы пока катаемся по больницам по всей Украине. Всех любим, с каждым выпьем, каждого обнимем и поцелуем, когда встретимся. И дадим концерт демобилизации", - сказал Стас Ленин.
Стас Ленин - украинский музыкант и фронтмен группы "Стас Ленин BAND". Родился в Одессе. Прозвище "Ленин" получил в шесть лет - за кепку, похожую на ту, которую носил советский вождь.
Имя прижилось, и сам артист не имеет ничего против - наоборот, сделал его частью своего сценического образа.
Музыкант основал группу "Стас Ленин BAND", которая исполняет песни на грани постпанка и инди-рока. Их музыка - смесь сарказма, социального нерва и дерзкой лирики.
Несмотря на войну, коллектив продолжает петь на русском языке. До полномасштабного вторжения группа гастролировала в России.
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