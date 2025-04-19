Макаревич хлестко "послал" журналиста из РФ и сказал, выступит ли в Украине (видео)

Музыкант Андрей Макаревич, который осудил режим Кремля и выступает против войны в Украине, встретился с российским журналистом. Разговор закончился тем, что артист его попросту "послал".

Так, россиянин решил взять комментарий у Макаревича. Как сообщается, это произошло после концерта Лаймы Вайкуле. У певца спросили, действительно ли он планирует выступить в Украине "после заключения мирных соглашений".

На что Макаревич ответил, что он обещал дать "бешеный концерт в Киеве после окончания войны".

"А про мирные соглашения я ничего не говорил", - отметил музыкант.

Россиянин не унимался и продолжал спрашивать. Он поинтересовался, согласится ли Макаревич дать в РФ концерт, если она "выиграет".

"В России не дам", - заявил артист.

После этого Макаревича попытались упрекнуть в том, что он называл россиян "подтявкивающим г*вном". Однако смутить певца не удалось. Он отметил, что именно поэтому не хочет видеть жителей РФ.

Затем Макаревич продолжил идти к дверям, а журналист бежал за ним и пытался "вытянуть" из него еще какие-то ответы. В итоге музыкант повернулся и спросил, как зовут россиянина. Услышав ответ, Макаревич прямо сказал, куда нужно "идти" россиянину.

"Михаил, идите на х*й", - сказал артист.

Что Макаревич говорит о войне

Лидер группы "Машина времени" сейчас проживает в Израиле. Он прямо называет Путина агрессором и не поддерживает вторжение РФ в Украину.

"С войной надо заканчивать, и давно. Из-за прихоти одного дяденьки сломалась жизнь у пары миллионов людей. А пару сотен тысяч были убиты из-за этой прихоти. И это продолжается каждый день... Кто на кого напал? Украина на нас? Или Россия на Украину. Вот кто напал, тот не прав! И достаточно п**деть на эту тему", - говорил музыкант.

Однако недавно Макаревич удивил заявлением о ВСУ. Он отметил, что не донатит на армию нашей страны.

"Мне трудно сейчас сформулировать это. Но я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына", - отмечал артист.