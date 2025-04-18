Солист Coldplay спел для российского "брата" и пообещал дать концерт в РФ (видео)
Во время концерта группы Coldplay в Сеуле лидер коллектива Крис Мартин обратился к российскому фанату, назвав его "братом", и неожиданно исполнил для него импровизированную песню.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-аккаунт golden__pisces, который распространил соответствующее видео.
Во время концерта в Сеуле Крис Мартин заметил фаната с розовыми волосами среди толпы. После короткого разговора он спросил, откуда тот приехал.
Россиянин показал надпись на своем телефоне, но вместо слова "Russia" или "Russian" было написано с ошибкой "Russi". Крис Мартин спел для россиянина (скриншот)
Мартин, не растерявшись, тепло улыбнулся и назвал его "братом". После этого музыкант, не колеблясь, импровизировал песню, которая сразу привлекла внимание публики:
Добро пожаловать, мой прекрасный брат!
Я знаю, добраться сюда было трудно.
Однажды мы сыграем в России,
хоть она и далеко.
Нам нужно только, чтобы Путин разрешил.
@golden__pisces Сегодня русский парень на концерте Coldplay в Сеуле. Крис, спасибо за поддержку! Это важно как никогда!!! #coldplayseoul #coldplay @coldplay оригинальный звук - golden__PISCES
Песня вызвала восторженные возгласы, аплодисменты и сильные эмоции среди зрителей. В зале даже начали скандировать "Россия!" и "Наши!", на что Крис Мартин ответил улыбкой.
В свою очередь, фанат из России, который стал главным героем этого момента, не смог сдержать слез.
На большом экране сцены появилась его растроганная реакция: он плакал, прикрыв лицо руками.Крис Мартин спел для россиянина (скриншот)
Отметим, что до этого времени Крис Мартин не демонстрировал благосклонности к россиянам и не высказывал намерений выступать в России. С начала полномасштабного вторжения он активно поддерживал Украину.
В частности, летом 2022 года во время концерта в Брюсселе, он вместе со Святославом Вакарчуком исполнили песню "Обійми".
Мартин вышел на сцену с лентой сине-желтого цвета, завязанной на запястье, как знак поддержки Украины.
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