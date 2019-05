Між Кейт Міддлтон та її сином відбувся незвичайний діалог: відео

Міддлтон і принц Джордж зняли веселе відео

Між Кейт Міддлтон та її сином виник незвичайний діалог, який сімейство встигло зняти на відео. Відповідним роликом поділилися у соціальній мережі Facebook на сторінці Kensington Palace.

Раніше Кенсінгтонський палац показав милі знімки сімейства Кейт Міддлтон та принца Вільяма. А трохи пізніше був опублікований і незвичайний відеоролик.

На ньому Вільям стоїть перед п'ятирічним принцом Джорджем, що розгойдується на тарзанці, встановленій в саду, дизайн якої розробляла Кейт для Виставки квітів у Челсі. Батько запитує: "Скільки б дав цьому саду балів з десяти, Джордж? Скільки б ти дав з десяти, якщо десять - найвищий бал?". Хлопчик без частки сумніву миттю відповів: "Двадцять".

How many marks out of for the #RHSChelsea Back to Nature Garden, Prince George? pic.twitter.com/rJ44lUrHzd