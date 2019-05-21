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Між Кейт Міддлтон та її сином відбувся незвичайний діалог: відео

STYLERПерсони    21.05.2019 - 08:17
Між Кейт Міддлтон та її сином відбувся незвичайний діалог: відео
Кейт Міддлтон (фото: GettyImages)

Міддлтон і принц Джордж зняли веселе відео

Між Кейт Міддлтон та її сином виник незвичайний діалог, який сімейство встигло зняти на відео. Відповідним роликом поділилися у соціальній мережі Facebook на сторінці Kensington Palace.

Раніше Кенсінгтонський палац показав милі знімки сімейства Кейт Міддлтон та принца Вільяма. А трохи пізніше був опублікований і незвичайний відеоролик.

На ньому Вільям стоїть перед п'ятирічним принцом Джорджем, що розгойдується на тарзанці, встановленій в саду, дизайн якої розробляла Кейт для Виставки квітів у Челсі. Батько запитує: "Скільки б дав цьому саду балів з десяти, Джордж? Скільки б ти дав з десяти, якщо десять - найвищий бал?". Хлопчик без частки сумніву миттю відповів: "Двадцять".

Після цього принц Вільям вирішив підтримати сина, зазначивши, що Кейт дійсно добре попрацювала та її праця дійсно гідна високої оцінки.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям, які довгий час утримувалися від поїздки до Меган Маркл і принца Гаррі, нарешті здійснили задумане.

Ми писали, що Єлизавета II задала жару на весіллі племінниці.

А також про те, що до зустрічі з принцом Гаррі Меган Маркл отримала відмову від популярного співака.

 

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