Збирала серце по шматочках: Меган Маркл отримала відмову від популярного співака

Колаж РБК-Україна

Маркл хотіла зустрічатися з іншим до знайомства з Гаррі

Меган Маркл була любителькою пофліртувати до знайомства з Гаррі. Так раніше герцогиня намагалася поспілкуватися зі співаком Меттом Кардлом, який після перемоги на британському шоу X Factor у 2010 році добився великої популярності. Однак той їй відмовив. Про це інформує The Sun.

У 2015 році Метт став підписником Меган в соцмережах, так як йому подобався телесеріал "Форс-мажори", де вона грала одну з головних ролей. Метт був вельми здивований, коли актриса сама написала йому, висловивши своє захоплення від виступу на шоу талантів.

Метт не міг повірити, що така голлівудська зірка, як Меган, могла про нього знати. Вони почали спілкуватися онлайн, а потім вона запропонувала зустрітися особисто, коли вона приїде у Лондон. Однак до того часу Метт зустрів свою нинішню дівчину Ембер, з якою у нього зав'язалися серйозні стосунки і він почав ігнорувати всі листи актриси.

Меган Маркл (Фото: vox.com)

Меган даний факт засмутив, але на цьому вона зупинятися не стала, оскільки головною її метою було підшукати собі в бойфренди британця, що вона і намагалася зробити кожен раз, коли випадала така можливість.

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