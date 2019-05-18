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Залишив вдома з дитиною: принц Гаррі поїхав від Маркл

STYLERПерсони    18.05.2019 - 17:45
Залишив вдома з дитиною: принц Гаррі поїхав від Маркл
Принц Гаррі залишив Меган Маркл одну – всі подробиці (фото: dailymail.co.uk)

Принц Гаррі залишив Меган Маркл одну з дитиною і поїхав на весілля

Принц Гаррі залишив Меган Маркл одну з новонародженим сином Арчі. Герцог Сассекський відправився на весілля. Королівська наречена Леді Габріелла Віндзорська вийшла заміж за Томаса Кінгстона. Подробиці торжества повідомляє видання Daily Mail.

Принц Гаррі був у каплиці Святого Георгія на території Віндзорського замку всього через 12 днів після народження Арчі, його першого сина з дружиною Меган - і напередодні першої річниці весілля.

Королева, Принц Філіп, герцог Сассекський, Принцеса Анна і Міддлтони спостерігали 18 травня за торжеством. Поки це найбільше весілля цього року.

34-річний принц прибув з актрисою Софі Вінкельман, яка одружена з братом Леді Габріелли лордом Фредеріком. Гаррі супроводжували його дядько і тітка, граф Уессекський і принцеса, яка згодом приєдналася до свого другого чоловіка, віце-адмірала Тімоті Лоуренса на весіллі Леді Габріелли.

 

Принц Гаррі залишив Меган Маркл одну – всі подробиці (фото: dailymail.co.uk)

Нагадаємо, що раніше Меган Маркл і принц Гаррі були в небезпеці. Подружжя не так давно зіткнулися з серйозними проблемами, через що їм довелося екстрено покинути свою заміську резиденцію маєток Біконсфілд (маєток Грейт-Ма), недалеко від селища Котсуолд в Чіппінг-Нортон (Оксфордшир).

Раніше також повідомлялося, що було названо місце і час хрещення первістка Меган Маркл і принца Гаррі.

До речі, стало відомо, де народився син Меган Маркл: у мережу злили важливий документ - свідоцтво про народження Арчі.

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