З'явилося дивне відео з розповіддю "біженців з Донбасу" в Ростові: "везуть нормально, безплатно"

Відправлені бойовиками "Л/ДНР" жителі окупованої частини Донбасу прибули в російську Ростовську область, і в місцевому пабліку в мережі з'явилося відео з їх розповіддю про евакуацію. При цьому на ролику про приїзд біженців впадає в очі певна нестиковка.
Кадри були викладені в Telegram-каналі "Ростов Головний".
Як вказується, мова йде про перші автобуси з жителями підконтрольних угрупованню "ДНР" районів Донецької області, які приїхали в російське місто. Кількість людей в порівнянні з показаним транспортом недостатньо велика.
На ролику видно жінок з дітьми, які відповідали на питання росіянина, який знімав репортаж про "біженців з "ДНР"" - чи надовго вони приїхали та як була організована евакуація.
Люди розповідали, що побоюються залишатися в ОРДО з маленькими дітьми, тому і прибули. При цьому інша жінка тут же раптом заявляє, що діти та літні будуть евакуйовані згодом, і радіє, що з них не брали гроші за відправку до Ростовської області. Ось як відбувалося спілкування:
"- Залишатися там з такими малюками небезпечно...
- А як думаєте, сюди надовго вас привезли?
- Хотілося б не надовго, тому що у нас там залишилися батьки, оселі там. Хотілося б, щоб було куди повернутися.
- Як сказали, ми схопилися і побігли. Там же треба їхати, записуватися...
- Ми самі побігли. А дітей і людей похилого віку евакуюють з виконкому автобуси.
- А як організовують?
- Організовують нормально, все як годиться. Всіх везуть нормально, безплатно".
Прибулі в російську Ростовську область жителі окупованої частини Донбасу (фото: скріншот з відео)
Тим часом у коментарях до публікації - реакція зовсім неоднозначна. Так, деякі юзери каналу явно не в захваті від прибуття в Ростовську область РФ біженців з окупованої Росією ж частини території України, і емоційно діляться думками.
Реакція росіян на "біженців з Донбасу" (фото: скрін коментарів t.me/rostov_glavniy)
Відео: розповідь жителів ОРДО про евакуацію після приїзду в російську Ростовську область
Раніше повідомлялося, що викладені пропагандистами з ОРДЛО фото про евакуацію показали цинізм бойовиків "ДНР".
Додамо також, що у РФ в Ростовській області ввели режим НС після приїзду автобусів з біженцями з окупованих територій Донбасу.