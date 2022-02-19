З'явилося дивне відео з розповіддю "біженців з Донбасу" в Ростові: "везуть нормально, безплатно"

Як вказується, мова йде про перші автобуси з жителями підконтрольних угрупованню "ДНР" районів Донецької області, які приїхали в російське місто. Кількість людей в порівнянні з показаним транспортом недостатньо велика.

На ролику видно жінок з дітьми, які відповідали на питання росіянина, який знімав репортаж про "біженців з "ДНР"" - чи надовго вони приїхали та як була організована евакуація.

Люди розповідали, що побоюються залишатися в ОРДО з маленькими дітьми, тому і прибули. При цьому інша жінка тут же раптом заявляє, що діти та літні будуть евакуйовані згодом, і радіє, що з них не брали гроші за відправку до Ростовської області. Ось як відбувалося спілкування:

"- Залишатися там з такими малюками небезпечно...

- А як думаєте, сюди надовго вас привезли?

- Хотілося б не надовго, тому що у нас там залишилися батьки, оселі там. Хотілося б, щоб було куди повернутися.

- Як сказали, ми схопилися і побігли. Там же треба їхати, записуватися...

- Ми самі побігли. А дітей і людей похилого віку евакуюють з виконкому автобуси.

- А як організовують?

- Організовують нормально, все як годиться. Всіх везуть нормально, безплатно".

Прибулі в російську Ростовську область жителі окупованої частини Донбасу (фото: скріншот з відео)

Тим часом у коментарях до публікації - реакція зовсім неоднозначна. Так, деякі юзери каналу явно не в захваті від прибуття в Ростовську область РФ біженців з окупованої Росією ж частини території України, і емоційно діляться думками.

Пиз*ежь

Бедные люди, 8 лет поддерживали террористов, захвативших власть, а тут вдруг страшно стало

Щас начнется кампания с распятым детьми, слезливыми интервью, как бедных детей выдворяют из республики, которую захватили сепаратисты

Их жизни - это лишь разменная монета в игре в геополитику одного ох*евшего старика. Как и наши, впрочем

Все пиз*ец... началось

Опасность для Ростова помимо диверсантов представляет огромная туча мигрантов. Когда введут санкции - стройки остановятся. Вся эта масса выйдет на улицы грабить и убивать.

А вы что хотели, чтоб вас с караваем встречали?

Реакція росіян на "біженців з Донбасу" (фото: скрін коментарів t.me/rostov_glavniy)

Відео: розповідь жителів ОРДО про евакуацію після приїзду в російську Ростовську область