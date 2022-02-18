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Прикриваються дітьми і жінками: ці фото показують цинізм бойовиків "ДНР"

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Донецьк, П'ятниця 18 лютого 2022 22:42
Прикриваються дітьми і жінками: ці фото показують цинізм бойовиків "ДНР" Бойовики у Донецьку показують "стражденних" дітей (фото: dan-news.info)
Автор: Володимир Костирін

У Донецьку триває евакуація людей нібито до Ростовської області РФ. Хоча у самій Росії не збираються приймати ніяких біженців з окупованих нею ж районів Донбасу.

Цікаво, що на фотографіях, які розповсюджують з метою пропаганди бойовики, показані лише жінки і діти. Судячи з усього, такі цинічні світлини націлені на те, аби викликати почуття жалю у користувачів мережі.

Зауважимо, що як тільки-но з'явилася інформація про евакуацію, так звані ЗМІ "ДНР" відразу почали показувати кадри з дітьми.

Прикриваються дітьми і жінками: ці фото показують цинізм бойовиків &quot;ДНР&quot;Прикриваються дітьми і жінками: ці фото показують цинізм бойовиків &quot;ДНР&quot;Прикриваються дітьми і жінками: ці фото показують цинізм бойовиків &quot;ДНР&quot;

З Донецька вивозять дітей (фото: dan-news.info)

Про мету "накопичення дітей і жінок під виглядом евакуації" розповів командувач ООС, генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк.

"Є велика ймовірність здійснення терактів з метою загибелі мирного населення і звинувачення в цьому наших військових", - сказав Павлюк.

Тим часом, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, російські спецслужби замінували об'єкти соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву.

Тому донеччанам краще поки не виходити з дому і не користуватися громадським транспортом.

Також усіх мирних мешканців ОРДЛО закликають їхати на підконтрольну Україні територію, де їм буде надане житло і всі необхідні умови для нормального проживання.

Усю актуальну і правдиву інформацію мешканці Донецька, Луганська та інших окупованих територій можуть дізнаватися на ресурсах ЗСУ та Міноборони України. Не вірте фейкам, які розповсюджують проросійські Телеграм-канали, бо ніяких наступів Україна не планує!

Варто зазначити, що, судячи по коментарям у соціальних мережах, жителі Ростова і області не раді евакуації жителів ОРДЛО до них.

  • А куда их всех расселят? Ростов не резиновый!
  • Почему мы, Российская Федерация, должны помогать вам, если вы даже сами не готовы защищать свои территории?
  • Я уверен, что многие предпочли бы Харьков или Киев Ростовской области…
  • Теперь по всем каналам будет картинка, как люди в панике бегут от украинской агрессии. А потом - какая прелесть Россия, спасает этих несчастных людей! Все идет по плану. Пропаганда работает

Додамо також, що, як з'ясувалося, ватажки бойовиків записали відео про евакуацію за два дні до її оголошення.

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Донецьк Донбас ДНР
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