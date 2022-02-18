Прикриваються дітьми і жінками: ці фото показують цинізм бойовиків "ДНР"
У Донецьку триває евакуація людей нібито до Ростовської області РФ. Хоча у самій Росії не збираються приймати ніяких біженців з окупованих нею ж районів Донбасу.
Цікаво, що на фотографіях, які розповсюджують з метою пропаганди бойовики, показані лише жінки і діти. Судячи з усього, такі цинічні світлини націлені на те, аби викликати почуття жалю у користувачів мережі.
Зауважимо, що як тільки-но з'явилася інформація про евакуацію, так звані ЗМІ "ДНР" відразу почали показувати кадри з дітьми.
З Донецька вивозять дітей (фото: dan-news.info)
Про мету "накопичення дітей і жінок під виглядом евакуації" розповів командувач ООС, генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк.
"Є велика ймовірність здійснення терактів з метою загибелі мирного населення і звинувачення в цьому наших військових", - сказав Павлюк.
Тим часом, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, російські спецслужби замінували об'єкти соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву.
Тому донеччанам краще поки не виходити з дому і не користуватися громадським транспортом.
Також усіх мирних мешканців ОРДЛО закликають їхати на підконтрольну Україні територію, де їм буде надане житло і всі необхідні умови для нормального проживання.
Усю актуальну і правдиву інформацію мешканці Донецька, Луганська та інших окупованих територій можуть дізнаватися на ресурсах ЗСУ та Міноборони України. Не вірте фейкам, які розповсюджують проросійські Телеграм-канали, бо ніяких наступів Україна не планує!
Варто зазначити, що, судячи по коментарям у соціальних мережах, жителі Ростова і області не раді евакуації жителів ОРДЛО до них.
- А куда их всех расселят? Ростов не резиновый!
- Почему мы, Российская Федерация, должны помогать вам, если вы даже сами не готовы защищать свои территории?
- Я уверен, что многие предпочли бы Харьков или Киев Ростовской области…
- Теперь по всем каналам будет картинка, как люди в панике бегут от украинской агрессии. А потом - какая прелесть Россия, спасает этих несчастных людей! Все идет по плану. Пропаганда работает
Додамо також, що, як з'ясувалося, ватажки бойовиків записали відео про евакуацію за два дні до її оголошення.