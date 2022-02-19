Появилось странное видео с рассказом "беженцев с Донбасса" в Ростове: "везут нормально, бесплатно"

Как указывается, речь идет о первых автобусах с жителями подконтрольных группировке "ДНР" районов Донецкой области, которые приехали в российский город. Количество людей в сравнении с показанным транспортом недостаточно велико.

На ролике видны женщины с детьми, которые отвечали на вопросы россиянина, снимавшего репортаж о "беженцах из "ДНР"" - надолго ли они приехали и как была организована эвакуация.

Люди рассказывали, что опасаются оставаться в ОРДО с маленькими детьми, поэтому и прибыли. При этом другая женщина тут же вдруг заявляет, что дети и пожилые будут эвакуированы потом, и радуется, что с них не брали деньги за отправку в Ростовскую область. Вот как происходило общение:

"- Оставаться там с такими малышами опасно...

- А как думаете, сюда надолго вас привезли?

- Хотелось бы не надолго, потому что у нас там остались родители, дома там. Хотелось бы, чтобы было куда вернуться.

- Как сказали, мы схватились и побежали. Там же надо ехать, записываться...

- Мы сами побежали. А детей и стариков эвакуируют с исполкома автобусы.

- А как организовывают?

- Организовывают нормально, все как положено. Всех везут нормально, бесплатно".

Прибывшие в российскую Ростовскую область жители оккупированной части Донбасса (фото: скриншот с видео)

Тем временем в комментариях к публикации - реакция совсем неоднозначная. Так, некоторые юзеры канала явно не в восторге от прибытия в Ростовскую область РФ беженцев с оккупированной Россией же части территории Украины, и эмоционально делятся мнениями.

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Реакция россиян на "беженцев с Донбасса" (фото: скрин комментариев t.me/rostov_glavniy)

Видео: рассказ жителей ОРДО об эвакуации после приезда в российскую Ростовскую область