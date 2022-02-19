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У Ростовській області ввели режим НС, пункти пропуску працюють тільки на в'їзд з України

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Ростов, Субота 19 лютого 2022 10:31
У Ростовській області ввели режим НС, пункти пропуску працюють тільки на в'їзд з України Фото: губернатор Ростовської області Василь Голубєв (big-rostov.ru)
Автор: Олександр Білоус

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв ввів на території регіону режим надзвичайної ситуації з 19 лютого. Пункти пропуску працюють тільки на в'їзд з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт уряду Ростовської області.

"Враховуючи тенденції до зростання кількості прибувають громадян, ми вважаємо за доцільне ввести режим надзвичайної ситуації з 10:00 19 лютого", - сказав Голубєв.

За його словами, уряд регіону перейшов на цілодобовий режим роботи.

Крім того, прикордонна служба ФСБ Росії, повідомила, що всі пункти пропуску в Ростовській області переведені тільки на в'їзд на територію Росії.

Нагадаємо, 18 лютого ватажки угруповань "ДНР" і "ЛНР" оголосили евакуацію з окупованих територій ОРДЛО. Станом на ранок 19 лютого з території окремих районів Донецької області (ОРДО) на територію Росії автобусами вивезли 6,6 тисяч осіб. Планують задіяти і залізничний транспорт.

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