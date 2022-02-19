Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)

Загострення на Донбасі триває третій день, під обстрілами окупантів десятки населених пунктів. Бойовики проводять евакуацію жителів ОРДЛО в Росію, а також оголосили мобілізацію.

Детальніше про те, що відбувається на сході України сьогодні - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація в ОРДЛО

Бойовики продовжують вивозити жителів ОРДЛО в Ростовську область Росії. У самій же Ростовській області вже оголосили НС через "біженців". Крім того, повідомляється, що пункти пропуску на кордоні працюють тільки на в'їзд в РФ.

Через обстріли зупинено чотири фільтрувальні станції, які забезпечують водою населені пункти Донбасу. За даними ДСНС, внаслідок обстрілів населених пунктів вчора було пошкоджено 9 житлових будинків у Донецькій області та два приватних житлових будинки та адмінбудівлю - у Луганській області. Крім того, в результаті обстрілу постраждали два співробітники ДСНС.

Зведення ООС

Станом на 9 ранку 19 лютого на Донбасі зафіксовано 19 обстрілів. Крім того, в Донецькій області зафіксовано проліт безпілотника бойовиків з перетином лінії зіткнення. Як повідомляють у штабі, ймовірно це безпілотник "Орлан-10". В результаті обстрілу один український військовий загинув.

Що говорять у світі

Президент США Джо Байден вчора виступив з терміновим зверненням щодо ситуації в Україні, де заявив, що Путін прийняв рішення про напад на Україну. При цьому, Байден зазначив, що поки Путін не пішов на цей крок шлях до дипломатії залишається відкритим.

Також у Єлисейському палаці анонсували дзвінок президента Франції Еммануеля Макрона українському лідеру Володимиру Зеленському. Телефонні переговори мають відбутися сьогодні. Після розмови з Зеленським Макрон планує зателефонувати Путіну.

Сам же Зеленський сьогодні відправиться до Німеччини, де виступить на Мюнхенській конференції з безпеки. Виступ Зеленського заплановано на 16:30 за київським часом. Відразу після участі в конференції Зеленський повернеться до Києва.

Що було раніше

17 лютого бойовики обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській, також під обстріли потрапили житлові будинки та залізниця. Всього за день було зафіксовано 60 обстрілом. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, такі дії є аномальними, оскільки за період з 1 січня до 16 лютого поточного року на Донбасі в цілому було зафіксовано трохи більше 100 обстрілів.

Вчора, 18 лютого, обстріли продовжилися. Бойовики вели вогонь по житловому сектору, під обстрілами опинилися понад 20 населених пунктів Донбасу. Зокрема, в районі КПВВ "Щастя" під обстріл бойовиків потрапив гумконвой ООН.

Крім того, вчора ватажки так званих "ДНР" і "ЛНР" оголосили евакуацію, жителів ОРДЛО (жінок і дітей) вивозять в Ростовську область Росії. Президент РФ Володимир Путін вже пообіцяв всім "переселенцям з Донбасу" по 10 тисяч рублів (3,7 тисяч гривень). При цьому, чоловіки залишаються на окупованих територіях. Свої дії бойовики пояснюють "нападом", який нібито готують українські військові.

Міноборони неодноразово заявляло, що не планує жодних силових операцій на Донбасі, оскільки це спричинить за собою жертви серед мирного населення. Вчора глава Міноборони Резніков, а також глава МінТОТ Ірина Верещук і секретар РНБО Олексій Данилов звернулися до жителів ОРДЛО і закликали не вірити фейкам і приїжджати на підконтрольну Україні територію.