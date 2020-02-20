Стало відомо про стан здоров'я українців з Уханя

Евакуація українців з Уханя (Колаж РБК-Україна)

Українці в Ухані пройшли три етапи санітарного контролю

Евакуація українців з Уханя 20 лютого підходить до кінця. Усі громадяни нашої країни, яких вивезли з Китаю у зв'язку зі спалахом коронавіруса, будуть поміщені в карантин на два тижні. На посадку з'явилися всі 48 громадян України і 29 іноземних громадян.

Як повідомляє МВС України, у евакуйованих українців та іноземців симптомів коронавіруса не виявлено, всі вони здорові. Всі люди пройшли три етапи санітарного контролю.

"Неодноразові суворі санітарно-епідеміологічні перевірки стану здоров'я громадян, проведені китайськими властями під час посадки на борт в КНР, під час проміжної посадки в м. Алмати в Казахстані, а також контроль їх стану на борту літака під час польоту професійними лікарями МОЗ України підтвердили, що всі евакуйовані не мають жодних симптомів хвороби і здорові", - сказано в повідомленні МВС.

Відзначимо, що на момент 10 ранку 20 лютого літак авіакомпанії SkyUp c українцями приземлився в Борисполі на додаткову заправку. Після цього він вилетить до Харкова. До цього борт "нарізав" сім кіл в небі на стику Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

До речі, Державна служба з надзвичайних ситуацій підтвердила, що евакуйованих з китайського Уханя після прильоту в Харків доставлять в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.