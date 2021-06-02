З'явилися фото новенького українського поїзда-експреса: як він виглядає зовні і всередині
Укрзалізниця запустила новий "Прикарпатський експрес". Поїзд №807/808 курсує на Львівській залізниці по маршруту Івано-Франківськ-Ківерці (через Львів та Луцьк).
Як виглядає новенький тривагонний дизельний поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу - дивіться на фото у нашому матеріалі нижче.
Що відомо про "Прикарпатський експрес"
Від Івано-Франківська до Ківерців залізницею 372 км. Значить, дизель-поїзд пробігає щодня 744 км. Увесь шлях займає вісім з половиною годин.
На цьому маршруті 10 зупинок: Луцьк, Горохів, Стоянов, Радехів, Підзамче, Львів, Стрий, Моршин, Долина, Калуш. А з четвертого червня експрес робитиме додаткові зупинки на станціях Рожнятів, Болехів та Кам’янка-Бузька.
Цей поїзд з’єднає одразу три туристичних регіони на заході України, надаючи можливість українцям і гостям країни відвідати, зокрема, Моршин, який був майже позбавлений зручного залізничного сполучення.
Фото: ось так виглядає "Прикарпатський експрес" (kvsz.com)
Скільки коштують квитки
На сайті Укрзалізниці на "Прикарпатський експрес" ціна квитка на весь маршрут від початку до кінця коливається залежно від днів.
Наприклад, у четвер - становить 166,05 грн. Це у випадку, якщо ви захочете їхати у "сидячому вагоні другого класу". В перший клас доведеться доплатити сто гривень. Вартість квитків становить 266,12 грн.
У неділю ціна підвищується на 15-25 грн.
Маршрут "Прикарпатського експресу" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Цікаво знати
- Перший поїзд ДПКр-3 був переданий Укрзалізниці 27 грудня 2019 року. Він працював на маршрутах Kyiv Boryspil Express і станція ім. Т. Шевченка-Черкаси.
- На сьогодні спеціалістами заводу завершено складання ще двох таких дизель-поїздів - ДПКр-3-002 та ДПКр-3-003. Вони поки що заходяться на підприємстві. Четвертий потяг має бути готовий якраз до 30-річчя Незалежності України.
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