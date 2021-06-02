З'явилися фото новенького українського поїзда-експреса: як він виглядає зовні і всередині

Укрзалізниця запустила новий "Прикарпатський експрес". Поїзд №807/808 курсує на Львівській залізниці по маршруту Івано-Франківськ-Ківерці (через Львів та Луцьк).

Як виглядає новенький тривагонний дизельний поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу - дивіться на фото у нашому матеріалі нижче .

Що відомо про "Прикарпатський експрес"

Від Івано-Франківська до Ківерців залізницею 372 км. Значить, дизель-поїзд пробігає щодня 744 км. Увесь шлях займає вісім з половиною годин.

На цьому маршруті 10 зупинок: Луцьк, Горохів, Стоянов, Радехів, Підзамче, Львів, Стрий, Моршин, Долина, Калуш. А з четвертого червня експрес робитиме додаткові зупинки на станціях Рожнятів, Болехів та Кам’янка-Бузька.

Цей поїзд з’єднає одразу три туристичних регіони на заході України, надаючи можливість українцям і гостям країни відвідати, зокрема, Моршин, який був майже позбавлений зручного залізничного сполучення.

Фото: ось так виглядає "Прикарпатський експрес" (kvsz.com)

Скільки коштують квитки

На сайті Укрзалізниці на "Прикарпатський експрес" ціна квитка на весь маршрут від початку до кінця коливається залежно від днів.

Наприклад, у четвер - становить 166,05 грн. Це у випадку, якщо ви захочете їхати у "сидячому вагоні другого класу". В перший клас доведеться доплатити сто гривень. Вартість квитків становить 266,12 грн.

У неділю ціна підвищується на 15-25 грн.

Маршрут "Прикарпатського експресу" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

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