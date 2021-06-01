"Відчиняти обережно": ось так виглядає купе нашумівшого поїзда Київ-Відень

Укрзалізниця запустила поїзд Київ-Відень у рамках відновлення міжнародного сполучення. Перші пасажири відправилися до Австрії через Угорщину з Центрального вокзалу столиці 1 червня о 14:07.

Дивіться, як виглядає потяг Київ-Відень, зокрема - фото з купе, у нашому матеріалі нижче.

Як відомо, потяг о 8:20 ранку прибуде до Будапешта, а об 11:21 - до Відня.

"Вже завтра до обіду пасажири зможуть випити славнозвісної віденської кави", - йдеться на Facebook-сторінці УЗ.

У зворотному напрямку потяг відправиться з Відня 2 червня о 16:42. До Києва він прибуде о 17:22 наступного дня (кажуть, що вагон на зворотному шляху буде майже повний). Надалі планується зробити ці рейси щоденними.

Фото: потяг Київ-Відень буде курсувати щоденно (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Зауважимо, що у рейс вийшов той же старий вагон, який курсував до Європи ще до карантину. А ще декому з користувачів соцмереж "ріже око" російський напис "спальный вагон".

Зате у купе на трьох людей є умивальник, лампочки, які показують, чи зайнята вбиральня, зручні ліжка, розетки тощо.

Де купити квитки?

На жаль, придбати квитки онлайн на поїзд Київ-Відень (у складі поїздів 749/145/32519/629/140 - 147/628/32510/146/750) неможливо. Їхній продаж здійснюється виключно у міжнародних касах вокзалів.

Вартість квитків, до слова, складає близько 2000 грн - до Будапешта 67,3 євро, до Відня 82,1 євро. Окремо за багаж доплачувати не доведеться. У цьому є перевага подорожі потягом. Інша сторона медалі - час у дорозі. Адже літаком до столиці Австрії можна долетіти за дві години. Потяг же їде майже добу.

Додамо, що Укрзалізниця планує вже незабаром відновити інші важливі міжнародні рейси. Серед пріоритетних напрямків – Польща.