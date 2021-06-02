Появились фото новенького украинского поезда-экспресса: как он выглядит снаружи и внутри

Укрзализныця запустила новый "Прикарпатский экспресс". Поезд №807/808 курсирует на Львовской железной дороге по маршруту Ивано-Франковск-Киверцы (через Львов и Луцк).

Как выглядит новенький трехвагонный дизельный поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода - смотрите на фото в нашем материале ниже .

Что известно про "Прикарпатский экспресс"

От Ивано-Франковска до Киверцев по железной дороге 372 км. Значит, дизель-поезд пробегает ежедневно 744 км. Весь путь занимает восемь с половиной часов.

На этом маршруте 10 остановок: Луцк, Горохов, Стоянов, Радехов, Подзамче, Львов, Стрый, Моршин, Долина, Калуш. А с четвертого июня экспресс будет делать дополнительные остановки на станциях Рожнятов, Болехов и Каменка-Бугская.

Этот поезд соединит сразу три туристических региона на западе Украины, предоставляя возможность украинцам и гостям страны посетить, в частности, Моршин, который был почти лишен удобного железнодорожного сообщения.

Фото: вот так выглядит "Прикарпатский экспресс" (kvsz.com)

Сколько стоят билеты

На сайте Укрзализныци на "Прикарпатский экспресс" цена билета на весь маршрут от начала до конца колеблется в зависимости от дней.

Например, в четверг - составляет 166,05 грн. Это в случае, если вы захотите ехать в "сидячем вагоне второго класса". В первый класс придется доплатить сто гривен. Стоимость билетов составляет 266,12 грн.

В воскресенье цена повышается на 15-25 грн.

Маршрут "Прикарпатского экспресса" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

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