УЗ змінила маршрут "Прикарпатського експреса"
Фото: для "Прикарпатського експреса" призначили три додаткові зупинки (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Укрзалізниця" внесла зміни у роботу "Прикарпатського експреса". З 4 червня змінюється маршрут і графік поїзда № 807/808 Івано-Франківськ - Ківерці.
Про це повідомили у прес-службі УЗ.
Зокрема, встановлене пересадочне сполучення за маршрутом Івано-Франківськ – Стрий – Ужгород та зворотно.
Крім того, поїзд робитиме додаткові зупинки на станціях Рожнятів, Болехів та Кам’янка-Бузька.
РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" з 29 травня запускає "Прикарпатський експрес" сполученням Івано-Франківськ - Ківерці. Потяг № 807/808 поєднає одразу три туристичні регіони - Волинь, Галичину та Прикарпаття.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновлює міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрації Австрії та Угорщини з 1 червня.