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УЗ змінила маршрут "Прикарпатського експреса"

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Середа 02 червня 2021 10:30
УЗ змінила маршрут "Прикарпатського експреса" Фото: для "Прикарпатського експреса" призначили три додаткові зупинки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

"Укрзалізниця" внесла зміни у роботу "Прикарпатського експреса". З 4 червня змінюється маршрут і графік поїзда № 807/808 Івано-Франківськ - Ківерці.

Про це повідомили у прес-службі УЗ.

Зокрема, встановлене пересадочне сполучення за маршрутом Івано-Франківськ – Стрий – Ужгород та зворотно.

Крім того, поїзд робитиме додаткові зупинки на станціях Рожнятів, Болехів та Кам’янка-Бузька.

РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" з 29 травня запускає "Прикарпатський експрес" сполученням Івано-Франківськ - Ківерці. Потяг № 807/808 поєднає одразу три туристичні регіони - Волинь, Галичину та Прикарпаття.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновлює міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрації Австрії та Угорщини з 1 червня.

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