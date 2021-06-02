Маршрути поїздів з Чернівців та Івано-Франківська продовжили до Чернігова

Укрзалізниця подовжує до Чернігова маршрути двох поїздів. Це стосується про напрямки з Івано-Франківська та Чернівців.

Так, продовжено маршрути поїздів № 43/44 Івано-Франківськ - Київ та № 118/117 Чернівці - Київ.

Квитки вже у продажі.

На офіційному порталі УЗ для продажу квитків відкритий продаж на поїзд 118 з Чернівців у Чернігів. Квитки є на 1 липня. Вартість стартує від 290 гривень (плацкарт).

Поїзд виїжджає в 19:46 з Чернівців та прибуває в Чернігів в 12:06. Після Києва робить зупинку тільки в Ніжині. Однак шлях в дорозі з Києва до Чернігова становить 3,5 години - поїзд виїжджає зі столиці в 8:34.

Квитки на поїзд 43 з Івано-Франківська в Чернігів також є в продажі з 1 липня. Вартість квитків від 215 гривень за плацкарт.

Поїзд відправляється в 21:55 з Івано-Франківська, в 9:33 - з Києва, о 12:43 прибуває в Чернігів.