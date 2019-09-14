Підвищення пенсій в Україні: хто отримає в 10 разів більше

Підвищення пенсій в Україні в 2019 році продовжується – у грудні мінімальна сума виплати збільшиться на 74 гривні. При цьому максимальна надбавка буде дорівнює 740 гривень – в 10 разів більше мінімуму. У 2020 році, ґрунтуючись на новому бюджеті, очікуються щонайменше два перерахунки: в результаті зростання прожиткового мінімуму і завдяки осучасненню. Про це повідомляють "Факти".

Про те, якою буде надбавка до пенсії у 2020 році буде відомо після презентації проекту бюджету.

Пенсії в 2020 році

Як повідомляється, пенсії в 2020-му підвищать кілька разів — у липні та грудні. В результаті мінімальна пенсія повинна збільшитися з діючих 1564 грн до близько 1800 грн.

Більш того, при мінімальній зарплаті у 6,5 тис. грн (таку виплату анонсували) частина українців зможе претендувати на виплату на заслуженому відпочинку у розмірі 2,4 тис. грн. Так, за законом українці у віці від 65 років, які виконали норму щодо стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) мають право на пенсію в розмірі не менше 2,4 тис. грн. Якщо ж їх розрахунковий розмір пенсії нижче, то різницю повинні компенсувати з державного бюджету.

Підвищення пенсій в Україні - хто отримає надбавку в 10 разів більше (колаж РБК-Україна)

При цьому при зростанні мінімальної пенсії до 1,8 тис. грн максимальний розмір пенсії, на яку мають право українці з високими (як мінімум в 8 разів вище середніх) зарплатами або спеціальними правами, становитиме 18 тис. грн. Підвищення мінімалки вплине тільки на тих, хто на даний момент отримує менше зазначеної суми. Решта ж українців отримуватимуть виплати за формулою з урахуванням розміру інфляції і динаміки зарплат. Перерахунок відбудеться в березні наступного року, коли Пенсійний фонд та інші відомства зберуть дані по інфляції і середній зарплаті. Головною проблемою залишається дефіцит Пенсійного фонду, який в 2019 році складе 167 млрд грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українці можуть отримати додаткові соцвиплати в серпні.

А також розповідали про те, кому і на скільки підвищать пенсії в 2020 році.