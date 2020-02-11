Ми не можемо просто друкувати гроші: Зеленський розповів про підвищення пенсій

Зеленський розповів про підвищення пенсій (Колаж РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський розповів, як підвищити пенсії

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, чи є зараз можливість підвищити пенсії українцям. Він зазначив, що цього підвищення хочуть всі, але на даний момент є деякі труднощі.

Володимир Зеленський у невеликому інтерв'ю пояснив, що потрібно зробити в Україні, щоб з'явилася можливість підвищити пенсії. Відео опублікували на сторінці Офісу президента в соціальній мережі Facebook.

"Ми всі хочемо підвищення шахтарям, учителям, медикам...ми повинні їм збільшувати зарплату. Але є бюджет. Ми ж не можемо просто друкувати гроші. Звідки збільшення пенсій? Але ми повинні зрозуміти: ми серйозно збільшуємо пенсії, або ми вкладаємо ці гроші в інфраструктуру, модернізацію країни. А вкладаючи в економіку, інфраструктуру країни, у нас є можливість, щоб вона, може, не в рази зростала, але вона почне зростати", - сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що такі інвестиції сприятимуть появі робочих місць, буде працювати більше людей і таким чином почнуть зростати і надходження до бюджету.

Варто відзначити, що в Україні у 2020 році підняли пенсії деяким категоріям українців, а також очікується планове підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної пенсії.