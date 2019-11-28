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У ДБР розповіли подробиці обшуків у Звіробій

Новини » Політика     28.11.2019 - 15:32
У ДБР розповіли подробиці обшуків у Звіробій
Фото: Маруся Звіробій (facebook.com)

Слідчі отримали відповідну ухвалу суду для проведення обшуку

Обшуки у волонтерки Марусі Звіробій вже завершені, вони відбувались санкціоновано. Про це повідомила речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

У ДБР зазначили, що слідчі отримали відповідну ухвалу суду для проведення обшуку.

"Власне ці обшуки на даний момент вже завершені. Вони відбувались санкціоновано. Слідчі отримали відповідну ухвалу суду. Я не можу деталізувати, що саме було вилучено", - повідомила вона.

Іванова розповіла, що метою слідчих дій була перевірка фактів та додатковий аналіз матеріалів, які будуть долучені до кримінального провадження у подальшому.

"Можу сказати що також було вилучено три одиниці зброї, перевіряється слідством законність їх перебування, наявність відповідних дозволів. Це зараз перевіряється", - зазначила вона.

Нагадаємо, Звіробій заявляла, що в ході обшуків у неї вилучили зброю та телефон.

Раніше повідомлялось, що справа народного депутата від "Європейської солідарності" Софії Фединої, яка разом з волонтеркою Звіробій розкритикувала спілкування президента Володимира Зеленського з добровольцями, буде розслідуватися Державним бюро розслідувань.

Звіробій та Федина висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. Зазначимо, що Володимир Зеленський в прифронтовій Золоте-4 на зустріч з добровольцями ООС висловив репліку на адресу ветерана, яка обернулася всеукраїнським скандалом.

Обшуки у Звіробій: у волонтера вилучили зброю та телефон У волонтерки Звіробій проводять обшуки
Новини України волонтеробшукДБР
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