Пощастить не всім: синоптики повідомили, де 3 квітня буде йти сніг

Погода в Україні (pixabay.com)

Погода в Україні у середу засмутить жителів країни невеликим похолоданням

Погода в Україні у середу, 3 квітня налякає жителів східних областей раптовим похолоданням і мокрим снігом. В інших регіонах очікується невелике зниження температури повітря. Про це інформує сайт Українського гідрометеоцентру.

Так, за даними синоптиків, всі східні області 3 квітня будуть в зоні некомфортної погоди. Вночі температура повітря опуститься до -1 градуса, вдень очікується дощ з мокрим снігом, +4 +7 градусів, у Дніпрі – дощ, до +10 градусів.

На півдні нічна температура повітря опуститься до -2 градусів. Вдень можливий сильний вітер, хмарно, але без опадів. Температура повітря +8 +10 градусів.

У Криму вночі 0 -2 градуси. Вдень хмарно з проясненнями, +8 +10 градусів.

У північних областях вночі похолодає до -3 градусів. Вдень – вітер, опади не прогнозуються. Температура повітря вдень підніметься до +8 +10 градусів.

На заході хмарно, місцями з проясненнями і сильний вітер. Вночі очікується від -2 до +1 градуса. Вдень повітря прогріється до +8 +11 градусів, на Закарпатті до +15 градусів.

В центральній частині країни без опадів. Вночі 0 -2 градуси, вдень стовпчики термометрів покажуть +8 +10 градусів.

У столиці 3 квітня опади не прогнозуються. Вночі від 0 до -2 градусів, вдень – хмарно, сильний вітер, температура повітря +8 +10 градусів.

Погода в Україні 3 квітня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики повідомили, коли в Україну прийде справжнє тепло.

А також розповідали про те, що синоптики попередили, що на початку квітня погода буде дуже нестабільною.