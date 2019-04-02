Повезет не всем: синоптики сообщили, где 3 апреля будет идти снег

Погода в Украине (pixabay.com)

Погода в Украине в среду огорчит жителей страны небольшим похолоданием

Погода в Украине в среду, 3 апреля напугает жителей восточных областей внезапным похолоданием и мокрым снегом. В остальных регионах ожидается небольшое понижение температуры воздуха. Об этом информирует сайт Украинского гидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, все восточные области 3 апреля будут в зоне некомфортной погоды. Ночью температура воздуха опустится до -1 градуса, днем ожидается дождь с мокрым снегом, +4 +7 градусов, в Днепре – дождь, до +10 градусов.

На юге опустится ночная температура воздуха до -2 градусов. Днем возможен сильный ветер, облачно, но без осадков. Температура воздуха +8 +10 градусов.

В Крыму ночью 0 -2 градуса. Днем облачно с прояснениями, +8 +10 градусов.

В северных областях ночью похолодает до -3 градусов. Днем – ветер, осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем поднимется до +8 +10 градусов.

На западе облачно, местами с прояснениями и сильный ветер. Ночью ожидается от -2 до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +8 +11 градусов, на Закарпатье до +15 градусов.

В центральной части страны без осадков. Ночью 0 -2 градуса, днем столбики термометров покажут +8 +10 градусов.

В столице 3 апреля осадки не прогнозируются. Ночью от 0 до -2 градусов, днем – облачно, сильный ветер, температура воздуха +8 +10 градусов.

Погода в Украине 3 апреля

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики сообщили, когда в Украину придет настоящее тепло.

А также рассказывали о том, что синоптики предупредили, что в начале апреля погода будет очень нестабильной.