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Погода в Україні: коли прийде справжнє тепло

STYLERЖиття    02.04.2019 - 12:17
Погода в Україні: коли прийде справжнє тепло
Погода в Україні 3 квітня - синоптик дала холодний прогноз (фото: pxhere.com)

Погода в Україну в середу все ще буде несприятливою

Погода в Україні в середу, 3 квітня, буде досить прохолодною. В деяких регіонах очікуються дощі, а місцями навіть зі снігом. Про це повідомила Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

За прогнозом синоптика завтра більшість українців очікують доволі несприятливі погодні умови. Незважаючи на сонце за вікном, яке приніс антициклон, холодний рвучкий вітер буде погіршувати картину.

Така погода протримається до вихідних, коли нарешті потеплішає до +12... +15 градусів, - повідомляє Діденко.

Погода в Україні: коли прийде справжнє тепло

Погода в Україні 3 квітня - синоптик дала холодний прогноз (карта погоди: facebook.com/tala.didenko)

На Сході України в середу очікуються дощі, а місцями навіть з мокрим снігом. Там буде найхолодніше - вночі невеликий мороз, а вдень від +2 до +6 градусів тепла.

Невеликий мінус вночі очікується й на інших територіях країни, проте вдень потепліє до +6... +11 градусів, а на Заході до +7... +12 градусів. Опади не передбачаються.

У Києві буде сонячно, проте повітря буде холоднуватим. Також очікується північно-східний вітер. Вночі буде близько нуля, а протягом дня температура повітря коливатиметься від +8 до +10 градусів вище нуля.

Погода в Україні: коли прийде справжнє тепло

Погода в Україні 3 квітня - синоптик дала холодний прогноз (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, кліматологи попередили українців, що через глобальне потепління літо для українців може стати коротшим на один місяць.

Раніше ми писали про те, що народний синоптик Леонід Горбань дав невтішний прогноз на другий місяць весни. Початок квітня зустріне нас нічними морозами, а далі буде тепло, але занадто сухо, як для весняного місяця.

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