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Температурні гойдалки: синоптики дали прогноз погоди на початок квітня

STYLERЖиття    28.03.2019 - 19:43
Температурні гойдалки: синоптики дали прогноз погоди на початок квітня
Погода в Україні (pixabay.com)

Погода в Україні в перші дні квітня буде суворою і мінливою

Погода в Україні в перші дні квітня налякає мешканців країни своїми різкими перепадами температури. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму прогнозі на сайті opinionua.com.

Діденко повідомила, що наступного тижня по території України будуть переміщуватися атмосферні фронти, які принесуть із собою дощі. У деяких областях вони будуть помірними, а в деяких – невеликими. У перші дні другого місяця весни температура повітря різко впаде.

"Температура повітря 1 квітня різко знизиться в західних областях на 2-5 градусів, а 2-го квітня похолодає у більшості областей України, очікується +5 +11 градусів. Але 3-го квітня стовпчики термометрів знову почнуть гнати вгору – максимальна температура повітря складе 3-4 квітня +9 +15 градусів. Такі коливання атмосферного тиску і температури повітря можуть негативно позначитися на самопочутті - саме час зайнятися профілактикою здоров'я", - попередила Діденко.

Температурні гойдалки: синоптики дали прогноз погоди на початок квітня

Карта погоди (opinionua.com)

У Києві буде волога погода з періодичними дощами. У вівторок температура знизиться, а потім знову підніметься.

"З понеділка в столиці волога і дощова погода чергуватиметься з проясненнями. Сонячні тривалі паузи використовуйте якомога більше для прогулянок. Адже перші ясні дні дарують необхідний вітамін D для наших ослаблених організмів. 2 квітня в Києві похолоднішає до +8 градусів, а 3-4 квітня температура повітря знову підвищиться до 10 + 14 градусів", - повідомила синоптик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на вихідних погода в Україні сильно зміниться.

А також розповідали про те, що українців чекають кардинальні зміни клімату.

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