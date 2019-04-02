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В Україні різко похолодає і випаде сніг

Новини » Суспільство    02.04.2019 - 12:11
В Україні різко похолодає і випаде сніг
Фото: погода в Україні (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Погода в Україні помітно погіршиться найближчими днями

Погода в Україні 3 квітня різко погіршиться, очікується похолодання, а в східних регіонах випаде сніг. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, Україну накриють північно-східні повітряні потоки, які принесуть холод і поривчастий вітер. У більшості областей України 3 квітня буде переважати суха погода, проте на сході країни пройде невеликий дощ і сніг. Вдень на сході від +2 до +6, вночі очікуються заморозки.

Крім того, нічні заморозки очікуються також у всій Україні, однак денна температура повітря становитиме від +6 до +11, у західній частині від +7 до +12. У Києві буде сонячно і прохолодно, очікуються сильні пориви вітру. Найближчої ночі у столиці близько нуля, в околицях до -2, протягом дня потеплішає до + 10.

Потепління в Україні до +15 очікується в суботу-неділю.

В Україні різко похолодає і випаде сніг

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в трьох містах України завершився опалювальний сезон. Зокрема, мова йде про Дніпро, Одесу і Херсон.

Відзначимо, напередодні синоптики також попереджали про різку зміну погоди.

 

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