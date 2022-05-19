Повісток не буде? Військовий експерт зробив важливу заяву про масштабну мобілізацію в Україні

Мобілізація в Україні триватиме до 24 травня. Наразі вона проводиться з меншими темпами, оскільки її показники виконані на 100%. На початку лютого було повністю укомплектовано сили оборони, то зараз проходить лише доукомплектування.
Про це в ефірі Українського радіо розповів військовий експерт Владислав Селезньов.
Продовження мобілізації залежатиме від оперативної обстановки на фронті. Призов стосується, як офіцерів, так і солдатів. Зокрема, усі мобілізовані - високо мотивовані люди.
Військовий експерт розповів, що нинішня мобілізація розпочалась 24 лютого та запланована на три місяці. Тобто за два тижні вона має завершитися.
"Призивають військовослужбовців в запасі за визначеними військовими спеціальностями. Тобто ті військові професії, які на даному етапі потрібні армії. Саме за цими професіями призиваються громадяни України, які нині перебувають в запасі", - сказав він.
Експерт зазначив, якщо будуть тривати активні бойові дії і українська армія буде нести втрати, то для поповнення підрозділів, які виходять на доукомплектування, буде здійснюватись мобілізація.
"Вести мову зараз про маштабну мобілізацію у великих кількостях зараз не доводиться. Все тому, що немає потреби в цьому", - сказав фахівець.
У кожному регіоні України є певні мобілізаційні завдання. Як відомо, велика кількість військовозобов'язаних були призвані в підрозділи територіальної оборони.
"Фактично з 5/6 територій нашої країни є певна загроза для територіальної цілісності. Тому тероборона Волинської, Рівненської, Житомирської областей виконують завдання неподалік від місця свого проживання. Деякі підрозділи тероборони вирушили на завдання в гарячі точки країни. Але все здійснюється в рамках українського законодавства", - зазначив Селезньов.
Також в ефірі повідомили, що начальник управління штабу сухопутних військ Роман Горбач припустив, що мобілізація може бути продовжена. Однак, секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що поки цього не планують, бо в країні достатня кількість мобілізованих.
Фахівець зазначив, що запеклі бої будуть тривати не лише на сході та півдні.
"Секретар РБНО є одним із найобізнаніших в нашій країні, тому якщо потреби нині немає, то це цілком так і є. Але ж ми не знаємо з якими втратами стикається українська армія. Ми бачимо, що Путін та його генерали переводять війну в довготривалу військову компанію", - додав фахівець.
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