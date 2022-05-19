Повесток не будет? Военный эксперт сделал важное заявление о масштабной мобилизации в Украине

Продолжение мобилизации будет зависеть от оперативной обстановки на фронте. Призыв касается, как офицеров, так и солдат. В частности, все мобилизованные - высоко мотивированные люди.

Какие есть очереди мобилизации и кого во время них призывают

Военный эксперт рассказал, что нынешняя мобилизация началась 24 февраля и запланирована на три месяца. То есть через две недели она должна завершиться.

"Призывают военнослужащих в запасе по определенным военным специальностям. То есть те военные профессии, которые на данном этапе нужны армии. Именно по этим профессиям призываются граждане Украины, которые сейчас находятся в запасе", - сказал он.

Эксперт отметил, если будут продолжаться активные боевые действия и украинская армия будет нести потери, то для пополнения подразделений, которые выходят на доукомплектование, будет осуществляться мобилизация.

"Вести речь сейчас о масштабной мобилизации в больших количествах сейчас не приходится. Все потому, что нет нужды в этом", - сказал специалист.

Везде ли мобилизация выполняется в полном объеме

В каждом регионе Украины есть определенные мобилизационные задачи. Как известно, большое количество военнообязанных были призваны в подразделения территориальной обороны.

"Фактически из 5/6 территорий нашей страны есть определенная угроза для территориальной целостности. Поэтому терроборона Волынской, Ровенской, Житомирской областей выполняют задачи неподалеку от места своего проживания. Некоторые подразделения терробороны отправились на задание в горячие точки страны. Но все осуществляется в рамках украинского законодательства", - отметил Селезнев.

Продолжение мобилизации

Также в эфире сообщили, что начальник управления штаба сухопутных войск Роман Горбач предположил, что мобилизация может быть продолжена. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что пока этого не планируют, потому что в стране достаточное количество мобилизованных.

Специалист отметил, что ожесточенные бои будут продолжаться не только на востоке и юге.

"Секретарь СНБО является одним из самых осведомленных в нашей стране, поэтому если потребности нет, то это совершенно так и есть. Но ведь мы не знаем с какими потерями сталкивается украинская армия. Мы видим, что Путин и его генералы переводят войну в долговременную военную компанию", - добавил специалист.