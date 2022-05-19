Повесток не будет? Военный эксперт сделал важное заявление о масштабной мобилизации в Украине

Мобилизация в Украине продлится до 24 мая. Сейчас она проводится с меньшими темпами, поскольку ее показатели выполнены на 100%. В начале февраля были полностью укомплектованы силы обороны, то сейчас проходит лишь доукомплектование.
Об этом в эфире Украинского радио рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.
Продолжение мобилизации будет зависеть от оперативной обстановки на фронте. Призыв касается, как офицеров, так и солдат. В частности, все мобилизованные - высоко мотивированные люди.
Военный эксперт рассказал, что нынешняя мобилизация началась 24 февраля и запланирована на три месяца. То есть через две недели она должна завершиться.
"Призывают военнослужащих в запасе по определенным военным специальностям. То есть те военные профессии, которые на данном этапе нужны армии. Именно по этим профессиям призываются граждане Украины, которые сейчас находятся в запасе", - сказал он.
Эксперт отметил, если будут продолжаться активные боевые действия и украинская армия будет нести потери, то для пополнения подразделений, которые выходят на доукомплектование, будет осуществляться мобилизация.
"Вести речь сейчас о масштабной мобилизации в больших количествах сейчас не приходится. Все потому, что нет нужды в этом", - сказал специалист.
В каждом регионе Украины есть определенные мобилизационные задачи. Как известно, большое количество военнообязанных были призваны в подразделения территориальной обороны.
"Фактически из 5/6 территорий нашей страны есть определенная угроза для территориальной целостности. Поэтому терроборона Волынской, Ровенской, Житомирской областей выполняют задачи неподалеку от места своего проживания. Некоторые подразделения терробороны отправились на задание в горячие точки страны. Но все осуществляется в рамках украинского законодательства", - отметил Селезнев.
Также в эфире сообщили, что начальник управления штаба сухопутных войск Роман Горбач предположил, что мобилизация может быть продолжена. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что пока этого не планируют, потому что в стране достаточное количество мобилизованных.
Специалист отметил, что ожесточенные бои будут продолжаться не только на востоке и юге.
"Секретарь СНБО является одним из самых осведомленных в нашей стране, поэтому если потребности нет, то это совершенно так и есть. Но ведь мы не знаем с какими потерями сталкивается украинская армия. Мы видим, что Путин и его генералы переводят войну в долговременную военную компанию", - добавил специалист.
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