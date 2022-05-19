Повісток не буде? Військовий експерт зробив важливу заяву про масштабну мобілізацію в Україні

Мобілізація в Україні триватиме до 24 травня. Наразі вона проводиться з меншими темпами, оскільки її показники виконані на 100%. На початку лютого було повністю укомплектовано сили оборони, то зараз проходить лише доукомплектування.

Продовження мобілізації залежатиме від оперативної обстановки на фронті. Призов стосується, як офіцерів, так і солдатів. Зокрема, усі мобілізовані - високо мотивовані люди.

Які є черги мобілізації та кого під час них призивають

Військовий експерт розповів, що нинішня мобілізація розпочалась 24 лютого та запланована на три місяці. Тобто за два тижні вона має завершитися.

"Призивають військовослужбовців в запасі за визначеними військовими спеціальностями. Тобто ті військові професії, які на даному етапі потрібні армії. Саме за цими професіями призиваються громадяни України, які нині перебувають в запасі", - сказав він.

Експерт зазначив, якщо будуть тривати активні бойові дії і українська армія буде нести втрати, то для поповнення підрозділів, які виходять на доукомплектування, буде здійснюватись мобілізація.

"Вести мову зараз про маштабну мобілізацію у великих кількостях зараз не доводиться. Все тому, що немає потреби в цьому", - сказав фахівець.

Чи всюди мобілізація виконується в повному обсязі

У кожному регіоні України є певні мобілізаційні завдання. Як відомо, велика кількість військовозобов'язаних були призвані в підрозділи територіальної оборони.

"Фактично з 5/6 територій нашої країни є певна загроза для територіальної цілісності. Тому тероборона Волинської, Рівненської, Житомирської областей виконують завдання неподалік від місця свого проживання. Деякі підрозділи тероборони вирушили на завдання в гарячі точки країни. Але все здійснюється в рамках українського законодавства", - зазначив Селезньов.

Продовження мобілізації

Також в ефірі повідомили, що начальник управління штабу сухопутних військ Роман Горбач припустив, що мобілізація може бути продовжена. Однак, секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що поки цього не планують, бо в країні достатня кількість мобілізованих.

Фахівець зазначив, що запеклі бої будуть тривати не лише на сході та півдні.

"Секретар РБНО є одним із найобізнаніших в нашій країні, тому якщо потреби нині немає, то це цілком так і є. Але ж ми не знаємо з якими втратами стикається українська армія. Ми бачимо, що Путін та його генерали переводять війну в довготривалу військову компанію", - додав фахівець.