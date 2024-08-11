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Олег Винник возвращается в украинский шоу-бизнес: в команде певца рассказали подробности

Воскресенье 11 августа 2024 09:30
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Олег Винник возвращается в украинский шоу-бизнес: в команде певца рассказали подробности Олег Винник (фото: instagram.com/valery_baron)
Автор: Иванна Пашкевич

Певец Олег Винник, который после начала полномасштабного вторжения РФ сбежал в Германию, возвращается в украинский шоу-бизнес.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram официальной руководительницы фан-клуба исполнителя Валерии Барон.

Так, в своих соцсетях представитель артиста разместила афишу с анонсом его новой песни, релиз которой запланирован уже на 23 августа.

"Сенсация. Мы дождались. 23 августа на всех платформах Олег Винник с премьерой песни Мои Люди! Встречайте подарок ко Дню Независимости Украины и всем нам от нашего Маэстро! Все будет OV!", - говорится в сообщении.

К слову, на постере Винник появился в новом имидже. Теперь он не блондин, а шатен с длинными волосами.

Отметим, что это первая песня исполнителя с начала полномасштабной войны.

Где сейчас Олег Винник

С начала полномасштабной войны Олег просто исчез из медиапространства.

Артист не появляется в соцсетях и не комментирует российское вторжение.

Олег Винник возвращается в украинский шоу-бизнес: в команде певца рассказали подробности

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Наконец, оказалось, что певец поселился в Германии.

Как впоследствии объяснял сам артист, он боролся с серьезной болезнью. В Украину артист с начала большой войны ни разу не возвращался.

В общем, за свою такую позицию исполнитель неоднократно сталкивался с критикой.

Ранее Полякова со сцены высказалась о Виннике и его "волчицах".

Также Сергей Кузин сказал, что думает об исполнителе.

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