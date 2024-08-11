"Она продалась": известная певица "вмазала" предательнице Ани Лорак
Певица Екатерина Бужинская высказалась о предательнице Ани Лорак, которая переметнулась на сторону окупантов и не осудила полномасштабную войну РФ против Украины. Артистки учились у одной преподавательницы по вокалу.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) Бужинская высказалась о Лорак в интервью "Телеграфу".
Что певица думает о предательнице
У Бужинской и Лорак есть кое-что общее. Они обе занимались вокалом у преподавательницы из Черновцов Марии Когос. И сейчас певица откровенно критикует поступки предательницы.
"Конечно, я Лорак осуждаю, ведь она продалась за деньги. Нужно иметь совесть и достоинство и не забывать Родину и свой народ", - отметила Бужинская.
Екатерина Бужинская (фото: instagram.com/buzhynska)
Артистка рассказала, что в Черновцах на Театральной площади есть "аллея Славы". И там размещены "звезды" известных людей, среди которых София Ротару, Иво Бобул, сама Бужинская.
До недавнего времени там была "звезда" Лорак. Впрочем, жители города показали все, что думают о предательнице.
"Так вот "звезду" Ани Лорак люди разбили вдребезги, потому что они очень возмущены", - рассказала Бужинская.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Певица не скрывает, что не понимает Лорак. Она отметила, что молчать о преступлениях оккупантов и всем, что россияне устроили в Украине, очень плохо.
"Мне не ясна позиция, когда говорят, что искусство вне политики. В то время, когда убивают детей и украинцы страдают, не может публичное лицо молча стоять в стороне и не высказывать свое мнение по поводу происходящего", - резюмировала Бужинская.
Напомним, недавно жена Гордона разнесла Ани Лорак и Повалий.
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