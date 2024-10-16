Возвращение ангелов: как прошел первый за 6 лет показ Victoria's Secret (фото)

Victoria's Secret снова запускает свои легендарные модные шоу, которые были приостановлены в течение шести лет. Первое дефиле за этот период состоялось 15 октября и продемонстрировало новые взгляды и изменения в философии бренда.

Почему перестали проводить шоу

С 1995 по 2018 год Victoria's Secret радовала своих фанатов уникальными модными показами, на которых модели в образе ангелов дефилировали под музыкальные выступления известных артистов.

Эти шоу привлекали миллионы зрителей на YouTube, а сами модели становились настоящими суперзвездами. Однако с начала 2010-х бренд столкнулся с критикой за устаревшие стандарты красоты, и общественность потребовала большей инклюзивности и бодипозитива.

В ответ на давление со стороны общества, компания приняла решение отказаться от показов, пообещав найти новые способы взаимодействия с аудиторией.

Однако, несмотря на усилия по поиску альтернативных подходов, Victoria Secret не смогла полностью заменить концепцию своих шоу. И вот, спустя шесть лет, бренд снова возвращается.

Кто вышел на подиум

На подиум вновь вышли легенды модной индустрии - Кейт Мосс, Карла Бруни, Тайра Бэнкс, Джиджи и Белла Хадид, а также дебютировали новые лица, такие как Анок Яй, Лила Мосс, Девин Гарсия и модели plus-size. Показ сопровождался музыкальными выступлениями, посреди которых выступала Шер.

Показ Victoria's Secret 2024 (фото: Getty Images)

Где проходил показ

В этот раз модный показ состоялся в Нью-Йорке на Бруклинской военно-морской верфи, а зрители по всему миру имели возможность следить за ним через социальные сети - Instagram, YouTube и TikTok.

Зрители также могли присоединиться к показу и одновременно в режиме реального времени покупать в магазине Amazon Fashion дебютировавшие на подиуме образы.

Показ Victoria's Secret 2024 (фото: Getty Images)